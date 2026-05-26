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世界杯2026｜阿根廷可以松一口气 美斯经检查后证实虚惊一场

足球世界
更新时间：15:31 2026-05-26 HKT
发布时间：15:31 2026-05-26 HKT

世界杯开战在即，球员的一举一动亦可触动任一国家队和球迷的神经，周日美斯的提早离场更引起足坛关注，但好在国际迈阿密周一发布声明，指经检查后美斯仅肌肉疲劳导致过度负荷并无大碍，令全球球迷松一口气。

美斯战至下半场71分钟时多次摸向左大腿腿筋，之后更主动要求换下。AFP
美斯战至下半场71分钟时多次摸向左大腿腿筋，之后更主动要求换下。AFP
周日美斯在周日国际迈亚密全场对费城联的美职赛事中的提早离场引起足坛关注。AFP
周日美斯在周日国际迈亚密全场对费城联的美职赛事中的提早离场引起足坛关注。AFP

美斯无受伤可顺利继续备战世界杯

事情发生在周日国际迈亚密全场对费城联的美职赛事中，美斯战至下半场71分钟时，多次摸向左大腿腿筋，之后更主动要求换下，引发球迷关注这位38岁球星的世界杯之路会否因此受阻。国际迈阿密周一发布声明指美斯只是肌肉疲劳导致过度负荷并无大碍，令全球迷放下心头大石，声明中亦指出美斯的恢复活动取决于他在未来几天的临床和恢复情况。

今届亦很大机会是这位38岁球王会是他最后一届征战世界杯，亦是卫冕的机会。AFP
今届亦很大机会是这位38岁球王会是他最后一届征战世界杯，亦是卫冕的机会。AFP
国际迈阿密周一发布声明指美斯只是肌肉疲劳导致过度负荷并无大碍。AFP
国际迈阿密周一发布声明指美斯只是肌肉疲劳导致过度负荷并无大碍。AFP

阿根廷截止出稿日亦并未公布世界杯决选名单，但外界普遍认为美斯大机会会再领军出战，今届亦很大机会是这位38岁球王会是他最后一届征战世界杯，亦是卫冕的机会。今届阿根廷被分到J组和阿尔及利亚、奥地利和约旦一组，相信出线亦并无问题。
 

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