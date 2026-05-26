英超│里奥费迪南建议曼联签利云度夫斯基 辅助施斯高成为未来5年核心

曼联来季重返欧联，今夏需要补充兵力应付多条战线，球队正努力寻找新援。该队名宿里奥费迪南就建议，如果球队打算以年轻中锋班捷文施斯高(Benjamin Sesko)为未来5年的锋线核心，就应该签下回复自由身的长青射手罗拔利云度夫斯基(Robert Lewandowski)，后者可以教导施斯高成为顶流前锋。

里奥费迪南建议想施斯高成长，揾罗拔仔最合适。路透社

里奥建议想施斯高成长 揾罗拔仔最合适

班捷文施斯高今季初到英超，最初慢热在头20轮英超上阵16次，仅得2个入球，之后渐入佳境，最后18轮出场14次，其中8场有士哥共有9球，全季联赛入11球，达到双位数。然而里奥费迪南认为此子有很大进步空间，建议由一位丰富的射手带他成长，利云度夫斯基就是合适人选：「如果曼联打算再签一名前锋，罗拔仔是很好的选择。如果把他带来，看看施斯高能从他身上学到多少东西。曼城想以施斯高为未来5年的核心人选，他在利云度夫斯基身上学到的东西是无价的。」

里奥费迪南建议曼联签利云度夫斯基，辅助施斯高成为未来5年核心。法新社

利云度夫斯基今季为巴塞攻入19球

里奥续指罗拔仔向来谦逊，又乐意指导后辈，会向施斯高指明导路，让他踢出未来，「这是一笔明智的签约，就算工资可能会高一点，但他可以令整个阵容受益。」利云度夫斯基早前宣布今夏约满后离开巴塞隆拿，这名37岁波兰中锋本季于巴塞出任轮换前锋，各赛事仍攻入19球，并带领队中一班年轻小将成长，符合里奥的睇法。

里奥费迪南建议曼联签利云度夫斯基，辅助施斯高成为未来5年核心。路透社