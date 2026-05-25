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英超｜曼联作客3蛋派白礼顿 B费破单季助攻纪录

足球世界
更新时间：01:46 2026-05-25 HKT
发布时间：01:46 2026-05-25 HKT

曼联在煞战科作客白礼顿，般奴费南迪斯于上半场33分钟贡献助攻，令他英超单季助攻王。最终「红魔」以3：0击败白礼顿，以第3名结束今季。

麦比奥莫为曼联射成2：0。美联社
麦比奥莫为曼联射成2：0。美联社
B费打破英超单季助攻纪录。美联社
B费打破英超单季助攻纪录。美联社
多古为曼联先开纪录。美联社
多古为曼联先开纪录。美联社

曼联早已确定以第3名冲线，来季重返欧联，今场焦点落在队长B费打破英超单季助攻纪录。这名葡萄牙国脚于上半场33分钟改写历史，他开出右路角球，由柏德列多古头槌破门；这是B费今季第21个助攻，令他正式超越迪布尼和亨利，成为英超单季助攻王。红魔之后有麦比奥莫于44分钟增添纪录，助曼联领先2：0完半场。

白礼顿将出战欧协联

下半场48分钟，贡献助攻的B费更收获入球，助攻来自多古的「回礼」，后者于偏中路轻轻将皮球拨横予右路后上的B费，他第一时间起脚破网，助曼联以3：0击败白礼顿，以20胜11和7负得71分，第3名冲线。至于白礼顿因同日新特兰赢波跌落第8位，失去来季欧霸入场券，将出战欧协联。

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