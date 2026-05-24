英超│莫耶斯表明全力帮助旧东家韦斯咸护级 带领爱华顿狙击热刺
更新时间：19:05 2026-05-24 HKT
发布时间：19:05 2026-05-24 HKT
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英超余下一个降班席位，将会在韦斯咸和热刺之间诞生，前者主场对列斯联，后者则地头斗爱华顿。恰巧爱华顿教头莫耶斯是前韦斯咸主帅，他矢言会全力帮助旧东家护级，今场领军令热刺失分。
韦斯咸要赢波 加热刺输波方可护级
般尼和狼队已提早护级失败，余下一个降班席位在17位的热刺和18位的韦斯咸之间诞生。热刺累积38分，比韦斯咸多2分，前者主场对爱华顿赢波肯定护级成功；就算和波而韦斯咸全取3分，彼此同得39分，热刺得失球差大幅领先，都足够成功护级。铁锤帮要逃出生天，要寄望爱华顿击败热刺，还要自己赢列斯联全取3分。
莫耶斯表明会全力帮旧会
恰巧爱华顿教头莫耶斯两度教过韦斯咸合共6年，22至23球季更率队赢得欧协联，是他们的功勋教头，他矢言会全力助铁锤帮护级：「我当然希望想帮助韦斯咸留守英超。不过更重要是带领爱华顿在英超上半板完成球季，这样我们就可以多取几百万镑的奖金。」
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