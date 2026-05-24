Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│沙拿、罗拔臣迎利物浦谢幕战 云迪积克：要好好告别两位传奇﹗

足球世界
更新时间：18:33 2026-05-24 HKT
发布时间：18:33 2026-05-24 HKT

英超今晚煞科，降班和欧战席位仍未确定，力争欧联席位的利物浦，主场对宾福特只要赛和都可完成任务。而今场是红军两大老臣子穆罕默德沙拿和安德鲁罗拔臣的谢幕战，与他俩并肩作战多年的华基尔云迪积克矢言，要好好告别他们。(Now627台今晚11:00直播)

沙拿、罗拔臣告别战

沙拿和罗拔臣一起于2017年夏天加盟利物浦，彼此效力9个年头后，将于今夏离队。两人期内共为红军取得9个锦标，包括两个英超冠军，比他俩迟一年加盟利物浦的云迪积克用传奇来称呼两人：「佾天是一个令人动容的日子，我们要和两位真正的利物浦传奇罗拔臣和沙拿告别。我绝非轻率地使用『传奇』这个词，在我看来他们是百年一遇的球员，他俩改变了足球赛事的格局，多年来保持惊人的稳定性，在最高水平的赛场上发挥出色。」

红军和波已足够取得欧联席位

而红军赛前以59分排第5位，比第6位的般尼茅夫多3分，在英超有5队获得欧联门劵下，他们今场只要赛和都可以完成跻身欧联的任务。云迪积克续指他们一定要做到：「今季我们经历的所有挫折和失望中，最大失落是太多次未能让球迷开心，未能回报大家的精力、热情和爱。经历这样的赛季后，我们更加要做到这一点(夺取欧联席位)，我们一定要做丁。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴婉芳二子胡智同低调结婚  契爷张学友跟吴婉芳合唱亲密拥抱  美魔女颜值爆灯不输新娘
吴婉芳二子胡智同低调结婚  契爷张学友跟吴婉芳合唱亲密拥抱  美魔女颜值爆灯不输新娘
影视圈
8小时前
吴婉芳二子结婚｜胡智同新婚妻早融入豪门家中  新郎手上有爱的纹身  老婆清纯小鸟依人
吴婉芳二子结婚｜胡智同新婚妻早融入豪门家中  新郎手上有爱的纹身  老婆清纯小鸟依人
影视圈
6小时前
75岁独居伯伯仅余几百蚊 师傅收$300维修费感内疚 见其一举动竟秒变心安理得｜Juicy叮
75岁独居伯伯仅余几百蚊 师傅收$300维修费感内疚 见其一举动竟秒变心安理得｜Juicy叮
时事热话
9小时前
迪卡侬新出$299防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
迪卡侬新出$299防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
时尚购物
8小时前
吴婉芳二子结婚｜百亿豪门婚宴星光熠熠  曾志伟兴奋拍片「大美人港姐」疑现身  郑伊健夫妇变小粉丝
吴婉芳二子结婚｜百亿豪门婚宴星光熠熠  曾志伟兴奋拍片「大美人港姐」疑现身  郑伊健夫妇变小粉丝
影视圈
7小时前
公屋厕所狂涌邻居烟味 楼主求助惨被叫搬屋 最终靠「一神物」成功自救｜Juicy叮
公屋厕所狂涌邻居烟味 楼主求助惨被叫搬屋 最终靠「一神物」成功自救｜Juicy叮
时事热话
6小时前
富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场
富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场
饮食
2026-05-23 19:14 HKT
八达通6批旧卡即将失效！听到「嘟～嘟嘟」提示要换卡 即睇2大免费更换方法
八达通6批旧卡即将失效！听到「嘟～嘟嘟」提示要换卡 即睇2大免费更换方法
生活百科
2026-05-23 12:47 HKT
房委会公屋「富户政策」申报月底截止！逾期随时被终止租约 即睇2大交表方法
房委会公屋「富户政策」申报月底截止！逾期随时被终止租约 即睇2大交表方法
生活百科
10小时前
移英港人生活大变 盘点5年他乡故事 自爆私事：一习惯由每日做变一周两次｜Juicy叮
移英港人生活大变 盘点5年他乡故事 自爆私事：一习惯由每日做变一周两次｜Juicy叮
时事热话
2026-05-23 13:38 HKT