英超│沙拿、罗拔臣迎利物浦谢幕战 云迪积克：要好好告别两位传奇﹗

英超今晚煞科，降班和欧战席位仍未确定，力争欧联席位的利物浦，主场对宾福特只要赛和都可完成任务。而今场是红军两大老臣子穆罕默德沙拿和安德鲁罗拔臣的谢幕战，与他俩并肩作战多年的华基尔云迪积克矢言，要好好告别他们。(Now627台今晚11:00直播)

沙拿、罗拔臣告别战

沙拿和罗拔臣一起于2017年夏天加盟利物浦，彼此效力9个年头后，将于今夏离队。两人期内共为红军取得9个锦标，包括两个英超冠军，比他俩迟一年加盟利物浦的云迪积克用传奇来称呼两人：「佾天是一个令人动容的日子，我们要和两位真正的利物浦传奇罗拔臣和沙拿告别。我绝非轻率地使用『传奇』这个词，在我看来他们是百年一遇的球员，他俩改变了足球赛事的格局，多年来保持惊人的稳定性，在最高水平的赛场上发挥出色。」

红军和波已足够取得欧联席位

而红军赛前以59分排第5位，比第6位的般尼茅夫多3分，在英超有5队获得欧联门劵下，他们今场只要赛和都可以完成跻身欧联的任务。云迪积克续指他们一定要做到：「今季我们经历的所有挫折和失望中，最大失落是太多次未能让球迷开心，未能回报大家的精力、热情和爱。经历这样的赛季后，我们更加要做到这一点(夺取欧联席位)，我们一定要做丁。」