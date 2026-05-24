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西甲│马略卡赢波仍功亏一篑 同分因对赛成绩差降班 基罗纳同样护级失败

足球世界
更新时间：16:14 2026-05-24 HKT
发布时间：16:14 2026-05-24 HKT

西甲周六煞科，护级混战亦告一段落，马略卡虽在主场3:0大胜奥维多，追至与利云特和奥沙辛拿同得42分，但计算彼此的对赛成绩后，不及两队仅排18位，未能避过降班厄运。而基罗纳主场1:1赛艾尔切，最终位列倒数第2，下季同样降落西乙。

基罗纳和波 以19位降班

煞科战上演前，只有包尾大幡奥维多已笃定提早降班，13至19位共7队要避过余下2个降班席位，上演护级大混战。本轮前排18位的基罗纳，主场直接对17位的艾尔切，赢波才有机会逃出生天的前者，最终先失守下赛和1:1，下跌一位以19名完成赛季，连续4年征战西甲的旅程告一段落，教练米捷尔赛后承担责任：「我们直到最后一刻，还有机会留在西甲，只要一个入球就可以，可是未能做到。作为主教练，我对场上发生的一切要负全部责任。」

3队同得42分 马略卡对赛成绩差降班

而马略卡就更加惨情，他们在本轮前排19位，尾轮主场3:0轻取奥维多，并趁奥沙辛拿和利云特同样输波，一起累积42分。在西甲同分计算对赛成绩下，马略卡在3队相互交手的成绩最差，仅得3分，排18位未能摆脱厄运；奥沙辛拿在相互对赛有5分，以17位完季；利云特于对赛得到7分，16位完成赛季。马略卡教练迪米捷利斯失望道：「这一天对我们所有人来说都极其艰难。我们在极短时间内取得可观的分数，在我执教下拿到了50%的积分，但遗憾仍未足以留在西甲。我是球队降班的头号责任人。」

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