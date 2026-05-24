西甲│皇马4:2毕尔包 麦巴比入波夺金靴 与教练拥抱和解

西甲周六煞科，皇家马德里主场4:2击败毕尔包，以赢波告别动荡的球季。该队锋将基利安麦巴比今仗攻入1球，以25球取得联赛金靴奖，同时他建功后与早前闹不和的教练艾比路亚拥抱，用行动和解。

麦巴比连续两年当选西甲神射手

今季四大皆空兼有各种内讧丑闻困扰的皇马，以一场胜仗告别球季，凭锋将干沙路加西亚、祖迪比宁咸、基利安麦巴比和巴谦戴亚斯各入一球，主场4:2击败毕尔包，联赛3连胜收官。该队锋将麦巴比连同今场的入球，本季西甲共入25球，2球力压马略卡射手梅利基成为神射手，连续2季取得西甲金靴奖。

麦巴比与艾比路亚拥抱和解

同时这名27岁法国前锋，亦与教练艾比路亚和解。两人早前公开不和，麦巴比直斥教练将自己视为第4前锋，艾比路亚隔空怒怼，前者今场建功后，走向场边与艾比路亚拥抱，化解彼此之间的恩怨。然而《塞尔电台》有另一说法，麦巴比当时走到皇马后备席附近想拿起水樽喝水，艾比路亚趋前主动伸手示好，两人随后拥抱，是教练本人向麦巴比致意，并非麦巴比向艾比路亚致敬。