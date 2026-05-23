英超│B费当选英超年度最佳球员 时隔15年再有曼联球员当选

英超赛会周六宣布，曼联中场兼队长般奴费南迪斯当选2025至26球季英超最佳球员，继早前当选英格兰足球先生后，再获另一个最佳殊荣。今次是时隔15年再有曼联成为英超年度最佳，对上一位是2010至11球季的维迪。

B费成15年来首位得奖曼联球员

B费今季英超收录8球20助攻，他上周对诺定咸森林收录本季第20次助攻，追平单季英超助攻纪录，与奇云迪布尼亨利齐名。同时仔带领曼联取得英超第3名，重获欧联席位，大热当选本英超最佳球员。此子早前取得英格兰足球先生，如今再度获得肯定。

曼联破曼城、利物浦垄断局面

曼联球员阔别英超官方最佳球员奖项多时，对上一位是2010至11球季的中坚维迪。而红魔曾在2006至11年间连续5季取得英超年度最佳球员奖项，维迪和C朗拿度各赢2次，另一次由朗尼取得。至于过去8年由曼城和利物浦球员包办，红魔打破两队的垄断局面。