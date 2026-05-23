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英超│曼联第一签锁定阿特兰大中场艾达臣 拒提高转会费以免影响其他交易

足球世界
更新时间：16:10 2026-05-23 HKT
发布时间：16:10 2026-05-23 HKT

据报曼联与意甲阿特兰大的巴西中场艾达臣荷西(Ederson Jose)就个人条款达成协议，双方已同意一份长达5年的合约，只待两间球会倾妥转会费就可落实，成为红魔今夏第一签。然而消息来源亦指，曼联为免之后其他交易的转会费被提高，特别是中场球员，坚持只会用5000万欧罗或以下的价钱签下他，如果阿特兰大要求更高转会费，宁愿放弃交易。

与艾达臣荷西就5年合约达成协议

据专门报导曼联新闻的社交媒体帐号The United Stand透露，曼联近日与艾达臣荷西的代表持续会面，经过多轮沟通后进展理想，据报红魔与艾达臣正就一份为期5年的合约条款进行讨论，球员本人已口头同意相关条款，虽然还未完全敲定，但预计没有任何障碍。

拒绝追价影响后续中场交易

而曼联还未正式向阿特兰大提出报价，但他们探过口风后，得知后者叫价或会超过5000万欧罗，将会要求下降至4000万欧罗左右，否则不会进行官方的谈判。知情人士指红魔今夏将会重组中场，签下至少3名中场球员，艾达臣荷西是第一位接触的人，曼联方面担心如果在此子身上给予太高转会费，后续其他球会在谈判时亦会以此为准则，要求更多费用影响市场价格，所以他们不会支付高于5000万欧罗的转费，宁愿放弃都不会追价。

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