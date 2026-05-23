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英超│热刺煞科战对爱华顿定生死 队长罗美路身处阿根廷不会回英观赛挨轰

足球世界
更新时间：15:17 2026-05-23 HKT
发布时间：15:17 2026-05-23 HKT

英超周日(24日)煞科，热刺在护级生死战主场对爱华顿。然而该队队长基斯甸罗美路目前于祖国阿根廷接受复康治疗，他不会返回英国观战支持球队，而是继续留在阿根廷，并计划入场支持母会贝格拉诺出战阿甲首阶段季后赛决赛。此举引来热刺球迷和名宿不满，指他不配做热刺队长。

因膝伤提早收咧的基斯甸罗美路，近日返回阿根廷接受复康治疗，备战今夏的美加墨世界杯，目前于母会贝格拉诺训练。而英超周日煞科，热刺比18位的韦斯咸多2分，他们主场击败爱华顿肯定可以护级，如果和波就算韦斯咸地头赢列斯联追至同分也好，由于得失球差大幅领先亦大有机会逃出生天，但若然输波而铁锤帮全取3分，就会跌落18名需降班英冠，其护级压力仍然严峻。

迪沙比确认罗美路不会回英观赛

然而罗美路不会返回英国现场支持球队，会继续留在阿根廷，热刺主教练迪沙比表示：「他与球会的医疗团队商谈后，决定返回阿根廷完成复康治疗。他一直关心球队，但受伤就是受伤，而且他是否身处现场，都不会改变到赛果，所以他不会回来。我没有时间花精力在其他事情上，我只会专注带队比赛，完成任务。」

传会入场观看母会踢决赛

恰巧罗美路母会贝格拉诺同日会历史性出战阿甲首阶段季后赛决赛，将会斗班霸河床，有传罗美路将会入场观赛，这传闻令热刺球迷更加不满。前热刺队长荷度亦加入战团，直斥罗美路不配做热刺队长：「我不敢相信这消息，球队队长竟然回去阿根廷，去看一场据说比热刺本季最后一场赛事更重要的比赛，而热刺本身正在降班边缘。他可是球队队长，这样做真的太离谱了，那让他留在阿根廷，球会把他出售，球会卖到多少钱就多少钱。」

荷杜、舒宁咸批评其做法

另一位热刺名宿舒宁咸亦不满道：「这是球会史上最重要的一场比赛，但队长不在场，无法为所有人树立榜样。这太离谱了，就算有人允许他去，这样都太不负责任了。」

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