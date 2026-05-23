英超｜热刺命运煞科日定夺 迪沙比：想靠自己护级

热刺的命运将于周日煞科战战揭晓，他们将于主场迎战爱华顿。主帅迪沙比在赛前记赛会表示，清楚知道如何令热刺不再卷入护级漩涡，但目前只会集中精神在周日的终极战。

热刺的命运在最后一轮定夺。法新社

迪沙比带领热刺力争护级。法新社

热刺上场不敌车路士。法新社

深知如何再避免卷护级漩涡

热刺目前排在第17位，领先第18位的韦斯咸两分，来季命运掌握在自己手中。英国时间周日下午4点，将会上演今季英超煞科10场大战，迪沙比表示：「每个人都必须付出更多。然后，从周日晚上7时起，我们可以统筹规划来季的方案，考虑所有因素。我不笨，对于我们需要做什么，我有非常清晰的想法。」

临危受命「艰难的经历」

球队今季经历汤马士法兰克和杜陀两名主帅后，由迪沙比接手力争护级，目前领军6场取得2胜2和2负的成绩。他表示：「这是艰难的经历，因为我在上任之前对球会的情况一无所知。在不了解前任发生过什么的情况下，处理大量问题，并不容易。但我感到高兴和自豪，因为我与球员、球会内部人员和球迷，建立了重要的关系。他们不应该在积分榜上处于这个位置。」

但迪沙比强调目前需要专注下一场比赛，他们的对手将是爱华顿，至于护级对手韦斯咸则将主场迎战列斯联。曾经执教韦斯咸的爱华顿主帅莫耶斯，表示希望帮助韦斯咸护级；迪沙比对此回应道：「我很高兴莫耶斯表示想帮助韦斯咸，对我们来说这是一大动力；我相信列斯联斗韦斯咸亦会踢出应有的表现。但我想靠自己赢得比赛，不想依靠其他人的结果。我们准备好上场，准备好拼搏。」