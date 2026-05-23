西甲｜36岁艾斯派古达宣布挂靴 「是时候展人生新章」

前车路士队长、目前效力西维尔的艾斯派古达宣布挂靴。他在欧洲职业球坛征战20季，今晨在社交媒体发感人告别文，表示「是时候展开人生新的篇章」。

艾斯派古达目前效力西维尔。法新社

艾斯派古达于车路士获誉无数。法新社

艾斯派古达表示：「亲爱的足球，今天，我想与你分享，这个赛季将是我作为职业球员的最后一季。经过这么多年活在梦想之中，我感到是时候展开人生新的篇章。老实说，即使我已为这一刻做好准备，这封信仍难以下笔。20个赛季后，太多人在我的职业生涯中扮演了重要的角色。」

在车路士获誉无数

这名西班牙守将先后效力奥沙辛拿、马赛、车路士、马德里体育会和西维尔，其中以效力车路士期间获得最多荣誉，包括两次英超、1次欧联、2次欧霸冠军等等。他于去季与马体会完约后成为自由身，今季8月底与西维尔签约1年，并有续约1季的选项，但最终他宣布挂靴。他亦曾为西班牙于国际赛上阵45次。

艾斯派古达在告别文章中又写道：「感谢我有幸加入的每一家球会的队友、教练和全体工作人员，谢谢你们每天帮助我在为人和足球两方面不断成长。能够穿上奥沙辛拿、马赛、车路士、马德里体育会和西维尔的球衣，并代表西班牙在最大的舞台上竞技，是真正的荣幸。每一个时刻对我而言都意义深远。」