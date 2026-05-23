Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜36岁艾斯派古达宣布挂靴 「是时候展人生新章」

足球世界
更新时间：06:46 2026-05-23 HKT
发布时间：06:46 2026-05-23 HKT

前车路士队长、目前效力西维尔的艾斯派古达宣布挂靴。他在欧洲职业球坛征战20季，今晨在社交媒体发感人告别文，表示「是时候展开人生新的篇章」。

艾斯派古达目前效力西维尔。法新社
艾斯派古达目前效力西维尔。法新社
艾斯派古达于车路士获誉无数。法新社
艾斯派古达于车路士获誉无数。法新社

艾斯派古达表示：「亲爱的足球，今天，我想与你分享，这个赛季将是我作为职业球员的最后一季。经过这么多年活在梦想之中，我感到是时候展开人生新的篇章。老实说，即使我已为这一刻做好准备，这封信仍难以下笔。20个赛季后，太多人在我的职业生涯中扮演了重要的角色。」

在车路士获誉无数

这名西班牙守将先后效力奥沙辛拿、马赛、车路士、马德里体育会和西维尔，其中以效力车路士期间获得最多荣誉，包括两次英超、1次欧联、2次欧霸冠军等等。他于去季与马体会完约后成为自由身，今季8月底与西维尔签约1年，并有续约1季的选项，但最终他宣布挂靴。他亦曾为西班牙于国际赛上阵45次。

艾斯派古达在告别文章中又写道：「感谢我有幸加入的每一家球会的队友、教练和全体工作人员，谢谢你们每天帮助我在为人和足球两方面不断成长。能够穿上奥沙辛拿、马赛、车路士、马德里体育会和西维尔的球衣，并代表西班牙在最大的舞台上竞技，是真正的荣幸。每一个时刻对我而言都意义深远。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
房署突击巡查公屋！住户公开「家访」亲身经历细节 「证明依家查得好严」
房署突击巡查「家访」！公屋住户公开亲身经历细节 「证明依家查得好严」
生活百科
19小时前
陈慧琳奶奶刘沈静月初离世今设灵 儿子刘建浩、两名孙仔一身素服送别丨独家
陈慧琳奶奶刘沈静月初离世今设灵 儿子刘建浩、两名孙仔一身素服送别丨独家
影视圈
10小时前
00:44
神舟二十三号︱央视：香港太空人将奔赴星海 据悉是警队警司黎家盈
即时中国
9小时前
《21世纪大君夫人》惹历史争议 电视台宣布删除边佑锡登基画面 韩国知名讲师崔泰星向IU致歉
《21世纪大君夫人》惹历史争议 电视台宣布删除边佑锡登基画面 韩国知名讲师崔泰星向IU致歉
影视圈
10小时前
港产太空人黎家盈料随神舟二十三奔星海 一文看清中国历代女太空人
即时中国
8小时前
佘诗曼迎51岁生日获群星拱照 周嘉洛陈山聪谢天华为视后庆生 上位小生有份去饭局惹揣测
佘诗曼迎51岁生日获群星拱照 周嘉洛陈山聪谢天华为视后庆生 上位小生有份去饭局惹揣测
影视圈
11小时前
长辈50岁「躺平」要钱掀争议 高质长者正能量打脸：65岁手术后考保安不靠仔女｜Juicy叮
长辈50岁「躺平」要钱掀争议 高质长者正能量打脸：65岁手术后考保安不靠仔女｜Juicy叮
时事热话
15小时前
政府招聘博物馆助理！5天工作月薪达$2.3万 助推非遗发展计划 符合2条件即可应征
政府招聘博物馆助理！5天工作月薪达$2.3万 助推非遗发展计划 符合2条件即可应征
生活百科
19小时前
郭富城陪妻奔丧惊传再接噩耗 爱驹「舞林密码」抢救无效离世 曾夺4场头马吸金逾1240万
郭富城陪妻奔丧惊传再接噩耗 爱驹「舞林密码」抢救无效离世 曾夺4场头马吸金逾1240万
影视圈
20小时前
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
生活百科
2026-05-21 17:23 HKT