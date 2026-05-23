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周末睇波手册｜热刺、韦斯咸分途出击上演护级生死战 哥迪奥拿宣布离队曼城收官成告别战（附焦点直播表）

足球世界
更新时间：08:00 2026-05-23 HKT
发布时间：08:00 2026-05-23 HKT

英超今个周末迎来收官日，虽然阿仙奴已提前一轮封王，但同样充满看点，一边是热刺和韦斯咸分途上演护级生死战；另外曼城今季失落冠军，主教练哥迪奥拿早前已宣布完季将会离队，今战收官战或成这位功勋主帅在蓝月的最后一战。

热刺、韦斯咸分途演护级生死战

虽然今季英超冠军已麈埃落定，由阿仙奴久违22年再度英超登顶重再夺锦标，但英超最后一支降班球会并未确定，热刺因上战对车路士失利，以1:2告负痛失宝贵3分，目前排第17和排第18的韦斯咸仅差2分，而在周日热刺将会主场对上爱华顿，「锤仔帮」则主场对上列斯联，韦斯咸想要护级就必须要取胜全取3分，同一时间必须热刺输波才可护级，加上当晚同一时间开波，为这场生死战增添不少悬念。

曼城最后一战告别哥迪奥拿

曼城上战遭般尼茅夫1:1逼和，与今季英超冠军失之交臂，但仍有足总杯和联赛杯入袋，今季亦算有所收获，而主帅哥迪奥拿周五亦宣布将在完季后离队，结束十年「蓝月亮」孰教生涯，曼城最后一场主场对上刚夺欧霸冠军的阿士东维拉，望以一场胜利为这位助球队狂夺17座主要锦标的功勋主帅作完美谢幕。

 

本周末精选直播赛事

周六

开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播

深夜0:00    意甲    博洛尼亚 对 国际米兰    Now639台

周日

开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播

晚上11:00      英超    水晶宫 对 阿仙奴    Now621台

晚上11:00      英超    利物浦 对 宾福特    Now627台

晚上11:00      英超    曼城 对 阿士东维拉    Now622台

晚上11:00      英超    热刺 对 爱华顿    Now621台

晚上11:00      英超    韦斯咸 对 列斯联    Now630台

晚上11:00      英超    新特兰 对 车路士    Now625台

晚上11:00      英超    白礼顿 对 曼联    Now623台

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