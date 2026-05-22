英超｜一个时代的终结！ 哥迪奥拿正式宣布季后离开曼城

天下无不散之筵席！曼城主帅哥迪奥拿（Pep Guardiola）正式透过球会发布影片，确认将于本周末结束其在伊蒂哈德球场长达10年的辉煌执教生涯。哥帅今季领曼城夺得足总杯和联赛杯，虽然最终未能以第七座英超冠军作为完美句号，但他为曼城狂揽17项主要锦标的伟大成就，足以在球会历史上留下最光辉的一页。

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"What a time we have had together." 🩵 pic.twitter.com/WpkFecBYT4 — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

「没有特别原因，直觉告诉我是时候了」

曼城在社交平台X发布了一段哥帅的告别影片，他亲自解画离队的原因：「不要问我为甚么离开。没有什么特别的原因。但在我内心深处，我知道这是我该离开的时候了。没有甚么是永恒的，如果有的话，它就会留在这里。但永远不变的，是我对曼城这座城市的感觉、这里的人、回忆，以及我对曼城的爱。」

外界盛传，曾担任其副手的前车路士领队马列斯卡（Enzo Maresca），预计将会被宣布成为曼城的新任主帅。

深情回顾 感谢丧母时获球会扶持

在长达数分钟的影片中，哥迪奥拿深情回顾了与曼彻斯特这座城市的深厚连结。他赞扬曼彻斯特是一座建基于辛勤工作与汗水的城市，并见证了球队与球迷一起经历高低起跌，包括作客般尼茅夫失落英超，以及在伊斯坦堡圆梦夺得欧联。

他更感性地提到曼彻斯特体育馆恐袭事件中展现的爱与团结，以及自己的私人痛楚：「我记得在新冠疫情期间失去了母亲，我感觉是这家球会陪伴我度过难关。球迷、职员、曼彻斯特的人们，在最需要的时候给了我力量。还有我的家人，会长卡尔杜恩（Khaldoon Al Mubarak），你们一直都在。」

对于阵中球员，哥帅给予了极高评价：「你们表现得太出色了。你们或许现在还不知道，但你们正在留下一个伟大的传奇。」

爆粗向Noel Gallagher道别

影片的首尾，哥迪奥拿提到了他初到曼城时，与著名乐队Oasis结他手兼曼城死忠球迷Noel Gallagher的会面。他说：「所以当我的时代即将结束时，开心点吧，Oasis又重组了。」

最后，他向所有曼城人致谢，并以一句带点狂野的玩笑作结：「女士们先生们，感谢你们信任我、推动我、爱我。著名诗人Tony Walsh曾在诗中说『这就是那个地方』。对不起，Tony：这是我的地方。Noel... 我是对的，这段日子真他Ｘ的太有趣了。爱你们所有人。」