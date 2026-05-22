世界杯2026｜杜曹亲解拒带5个10号仔 弃用大牌只求阵容平衡

英格兰国家队主帅杜曹（Thomas Tuchel）公布了出战世界杯的26人大军名单，当中高尔彭马（Cole Palmer）、菲尔科顿（Phil Foden）及哈利马古尼（Harry Maguire）等大牌球星齐齐落选，震惊球坛。面对外界的质疑，杜曹在记者会上亲自解画，坦言剔除这些球星是「痛苦的决定」，但他强调不能带「5个10号位球员」去打乱阵容平衡，并透露已亲自致电落选球员以表尊重。

亲自致电落选星将：通话充满情绪

对于弃用多名大牌球星，杜曹直言这是艰难的时刻：「这些电话很难打，因为我非常尊重他们每一位，无论是作为球员还是他们的个性。从55人初选名单中，他们每一个都值得入选。要将名单缩减真的很困难，有时甚至是痛苦的困难。」

杜曹透露，他坚持亲自打给每一位曾参与集训的落选球员：「即使在通话中，我也能感受到那份情绪。我想向他们展示我的欣赏和尊重。」

拒绝球员踢错位 阵容平衡重于名气

解释选人准则时，杜曹强调了阵容平衡的重要性，这亦是科顿及彭马等球星落选的主因。他说：「我们试图打造一个平衡的阵容，而不是带五个10号位球员，然后让他们踢不熟悉的位置。即使这对球员来说很痛苦，也不容易传达，但我认为这是正确的决定。我们将年轻球员与资深球员的默契结合，期望能在青春活力与经验之间取得良好的平衡。」

喜欢艰难的决定

经过连日来的深思熟虑，杜曹表示在落实名单后感到如释重负：「现在我感到轻松、兴奋，并准备好出发了。一旦做出决定，就会给你带来优势和清晰的头脑。我等不及要登上飞机，真正履行一个教练的职责了。」

他又表示：「我喜欢艰难的决定，它们能带来某种清晰度。我们必须挑选我们作为教练团真正热爱和相信的阵容。球员能感受到教练的爱，如果存在怀疑，他们就无法发挥出应有的水平。」

不过，对于杜曹的大换血，前英格兰前锋禾确特（Theo Walcott）则感到惋惜。他特别提到落选的中坚哈利马古尼：「名单中确实有经验丰富的球员，但也有一些你期望会在那里、却最终落选的球员，例如马古尼。」