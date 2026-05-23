足球｜丝打齐迎世杯！萤花三女心水「世一」大公开

2026美加墨世界杯将于香港时间6月12日开锣，经历过《足球女将2》实战洗礼的萤花三女，如今褪去了单纯的球迷身分，准备以全新的视角迎接这场四年一度的体坛盛宴。

提到今届的「睇波大计」，三位女生笑言彼此间默契十足，根本不用特意约定：「我们早就想好会一起看世界杯了！我们会有一个『萤花 x 丝打世界杯睇波日记』，除了和大家一起看球赛，还会分享我们看球时的趣事，好玩的东西都会在里面看到！」

既然约好了一起睇波，谈及心目中的「世一」爱队与球星，她们自然也有各自关注的焦点。拥有多年踢波经验的陈乐琳，将她心中的「世一」选票投给了阿根廷。她坦言自己一直支持美斯，考虑到今届可能是他最后一次出战世界杯，自然希望爱队能再创佳绩。虽然阿根廷四年前已圆梦捧走大力神杯，但乐琳笑言「冠军无人嫌多」，期待能看看阿根廷队今届会否再有发威的机会。

陈乐琳将她心中的「世一」选票投给了阿根廷。AFP

Vian乐见夏兰特有好发挥。路透社

Vian乐见夏兰特有好发挥。AP

虽然阿根廷四年前已圆梦捧走大力神杯，但乐琳笑言「冠军无人嫌多」。路透社

相比起乐琳对传统大热的支持，「表妹」吴梓清（Mona）则更期待见到突破。她坦言英、法、西等欧洲劲旅固然实力强横，但她更期待「黑马」日本队能带来冲击，盼望这支亚洲劲旅能再次踢出惊喜。

至于本身有田径底的连家颖（Vian），对球员的速度与爆发力自然有著更高的关注。她表示会特别留意 I 组的赛事，不仅渴望由夏兰特领军的挪威队能爆冷突围，更极度期待他与同组的法国球星麦巴比上演正面交锋。

绿茵场上的魅力，正正在于其瞬息万变与充满未知。随著揭幕战日益临近，这场四年一度的体坛盛宴即将点燃全球。萤花三女已经准备好满腔热情，与全港球迷一起迎接这个热血沸腾的夏天！

记者：杨功煜；摄影：廖伟业