足球｜晒黑与瘀伤是「美丽的升级」 萤花打破女足外貌焦虑

足球是一项充满热血与身体对抗的运动，踏上室外绿茵场，难免要面对日晒雨淋，甚至在激烈的拼抢中留下瘀青与伤痕。对于初接触这项运动的女生来说，或许会对这些外在的改变有一丝顾虑。然而，经历过《足球女将2》洗礼的萤花三女，却在汗水与泥泞中打破了传统的审美框架。对她们而言，这些所谓的「外貌焦虑」早已被抛诸脑后，取而代之的，是一场由内而外的「美丽升级」。

从完美偶像到拥抱真实的「美丽升级」

作为女团成员，连家颖（Vian）坦言过去对外表有著极高的标准与包袱：「以前做女团，总觉得一定要展现出『最白、最靓、最完美』的一面给观众看。」

但绿茵场上的泥泞与汗水，彻底打破了这个完美的滤镜，也让她找回了最自在的状态。「现在我学会了接受不完美的自己。我会很自豪地向人展示晒黑的皮肤和脚上的瘀伤，因为这些历练让我变得更加真实。」对 Vian 而言，这些痕迹不是破坏美丽的元凶，而是让她从精致偶像蜕变为坚韧运动员的「美丽升级」。

「未踢波前已经黑同脚粗」 幽默化解世俗标签

面对社会上对女生身形的种种标签，「表妹」吴梓清（Mona）以一贯的幽默感轻松化解：「其实我未踢波前，已经是黑同脚粗啦！」在她眼中，那些在激烈碰撞中留下的瘀青，绝非需要遮掩的瑕疵，而是无可取代的荣誉勋章：「这些撞瘀的痕迹，是我在球场上拚命抢球的证明，是属于足球女将独有的魅力，绝对不该被抹走。」

无惧代价 展现充满力量的「运动之美」

对于从小就接触足球的陈乐琳来说，晒黑是室外运动无可避免的代价：「踢室外草地一定会晒黑，但我觉得是值得的。」她认为，当女生在球场上展现出拼劲、速度与力量时，散发出的是另一种充满生命力的「运动之美」。这份由内而外的自信，远比单纯的肤色深浅来得耀眼。

足球不应被任何外在的顾虑所局限。萤花三位女将以自身的蜕变，向全港女生发出最真挚的邀请，鼓励大家放下包袱，勇敢去尝试。正如陈乐琳所言：「只要你肯踏出第一步，足球永远都会给你机会。」当你真正享受在绿茵场上奔跑的自由时，你会发现，那个流著汗、带著瘀伤的自己，原来可以如此闪闪发亮。

记者：杨功煜；摄影：廖伟业