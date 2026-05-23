足球｜换个身分迎世杯 萤花女将的热血「下半场」（有片）

随著ViuTV真人骚《足球女将2》的「终极一战」落幕，萤花三位成员「表妹」吴梓清（Mona）、陈乐琳和连家颖（Vian）的生活仿佛被硬生生拔走了一块。节目虽然完结，她们足球人生的「下半场」却才刚刚开始。随著2026世界杯的脚步渐近，这场四年一度的全球狂欢，对她们而言不再只是热闹的派对。经历过严格训练与实战洗礼，她们将以「半个球员」的全新身分，带著在绿茵场上刻骨铭心的震撼，用截然不同的目光迎接这场足球盛宴。

从「终极一战」到世界杯的共鸣

世界杯之所以迷人，在于那份令人血脉沸腾的仪式感与永不放弃的拼搏精神。对于萤花三女而言，她们在节目的「终极一战」中，已经亲身经历过这份「世杯级」的洗礼。

回忆起「终极一战」当日，Vian 至今依然会激动得「起鸡皮」：「出场那一刻落著雨，球场播起我们唱的队歌。伴随著场边球迷的目光，我们列队开波。就是那一刻我突然明白，这似乎就是世界杯开场前的神圣感。」神圣的开场过后，迎接她们的是一场犹如过山车般的狂风暴雨激战。萤花在雨战中上半场先落后两球，但换边后凭著陈乐琳独取两球成功扳平，可惜到了补时阶段3分钟内连失两球，最终以2：4惜败。

尽管未能获胜，但这场跌宕起伏的雨战却让她们深刻体会到足球的重量。作为追和功臣的陈乐琳，难忘球队在恶劣天气下咬紧牙关扳平2:2的瞬间，直言「那种永不放弃的热血，就是世界杯的热血」。吴梓清亦对雨中的一个停顿画面刻骨铭心：「当时雨下得超级大，雨水不断打在脸上，但我转头看到队友就在我身边，这班人和我一起努力坚持到最后，那种感觉真的很幸福。」

褪去球迷外衣 学懂「阅读球赛」

正因为亲身落过场、流过汗，甚至在暴雨中拼搏过，这三位女生早已褪去了「忽然球迷」的外衣。她们看球赛，不再只是外行人看热闹，而是带著球员的「身同感受」去阅读球赛。

在2022年世界杯才开始看球的 Vian 笑言，以前只觉得球员「追著球来跑」很刺激，但现在深知在球场上冲刺有多消耗体力。因此，她亦更欣赏像夏兰特（Erling Haaland）这类前锋：「他靠著极致的速度和精准的走位，不需要太多控球就能起脚射门，我希望可以做到他这样的入球效率。」

而从2014年就开始看世界杯的「表妹」吴梓清，经历节目的洗礼后，对自己身处的中场位置有了更深的体会：「踢了足球之后，心态完全不同了，现在深知中场要做的事有多复杂。」至于曾是香港U15青年军的陈乐琳，则将这项顶级赛事视为一本「活生生的教科书」：「看比赛时我会尝试预判球员的传球路线。但最精彩的，是当他们传出一些我根本看不到、意想不到的漂亮直线与斜线时，那就是我从中偷师学习的最佳时机。」

绝不放弃的足球人生「下半场」

节目曲终人散，但她们与足球的羁绊却越来越深。目前三人正迎接属于她们的足球「下半场」。这颗黑白相间的圆球，对她们来说早已超越了一项运动，更是人生低谷中的救赎与重逢。

曾经放弃过足球五六年的陈乐琳，在重新踏上绿茵场后有著极深的感悟：「这个重来的机会很难得。当我重新接触时，我发现足球原来一直在等我回来，它从来没有放弃过我。只要我肯继续踢，它就会让我继续踢。」

陈乐琳：「足球一直在等我回来，它从来没有放弃过我。」廖伟业摄

连家颖（Vian）：「足球话我知，人生无论什么时候都可以重新开始」廖伟业摄

「表妹」吴梓清（Mona）：「喜欢一件事，就不可以放弃。」廖伟业摄

而对于 Vian 来说，足球更是一剂强心针：「踢球对我有另一个重大意义，它将我从田径伤患的低谷与低潮期中硬生生拉了出来。足球话我知，人生无论什么时候都可以重新开始，并且要相信自己一定做得到。」

「喜欢一件事，就不可以放弃。」吴梓清坚定地总结道。2026年的世界杯或许在遥远的美加墨举行，但对于这三位萤花女将来说，她们足球人生的「下半场」，已经鸣笛开球。

记者：杨功煜；摄影：廖伟业