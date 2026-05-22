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世界杯2026‧列强点评｜西班牙拥「冠军」阵容 剑指重夺世界杯

足球世界
更新时间：13:25 2026-05-22 HKT
发布时间：13:25 2026-05-22 HKT

西班牙上届世界杯于16强爆冷被摩洛哥淘汰，今届卷土重来阵容云集巴塞隆拿、曼城、阿仙奴和皇家苏斯达几支于本土赛事夺冠球队成员，好像巴塞前锋拉明耶马和曼城中场洛迪等，希望凭着「冠军」阵容，争取第二次捧起大力神杯。　　

西班牙是H组首名出线热门。路透社
西班牙是H组首名出线热门。路透社
西班牙目标直指世界杯冠军。美联社
西班牙目标直指世界杯冠军。美联社

西班牙自2008年欧洲国家杯夺冠开始，之后每项大赛都成为夺标热门，其间共赢得1次世界杯和3次欧国杯。然而，上届世界杯狂牛意外在16强互射12码败给摩洛哥出局。今届西班牙以一班称霸英格兰和西班牙本土赛的冠军人马力图雪耻，阵中包括为巴塞隆拿赢得西甲的前锋拉明耶马、费伦托利斯、中场柏迪、丹尼尔奥莫、后卫古巴斯和门将祖安加西亚。

对手乌拉圭近年实力下滑

还有新鲜出炉的英超冠军阿仙奴后卫基斯甸摩斯基拿和门将大卫拉耶，英格兰足总杯和联赛杯双料冠军曼城的中场洛迪，以及西班牙杯冠军皇家苏斯达的前锋巴伦尼特斯亚、奥耶沙巴尔、中场卡路士苏拿和门将阿历斯列美路。各人都具备顶级实力之余，更重要的是具夺取大赛冠军的经验，更加有利狂牛于美加墨世界杯争冠。H组的对手乌拉圭虽属世界一级，但近年实力下滑，沙特阿拉伯和佛得角更是三、四线球队，难阻西班牙首名出线。


西班牙世界杯H组赛程
日期    开赛时间(香港时间)    对手
15-06    深夜0:00    佛得角
21-06    深夜0:00    沙特阿拉伯
27-06    早上8:00    乌拉圭

西班牙焦点球员

拉明耶马
位置：前锋
出生日期：13-07-2007
效力球会：巴塞隆拿
国际赛上阵/入球：25场/6球

拉明耶马。美联社
拉明耶马。美联社

洛迪
位置：中场
出生日期：22-06-1996
效力球会：曼城
国际赛上阵/入球：61场/4球

洛迪。美联社
洛迪。美联社

奥耶沙巴尔
位置：前锋
出生日期：21-04-1997
效力球会：皇家苏斯达
国际赛上阵/入球：52场/24球

奥耶沙巴尔。美联社
奥耶沙巴尔。美联社

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