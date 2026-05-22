沙特职｜C朗起孖助艾纳斯4:1大炒达马克FC 加盟后3年终夺正式锦标

基斯坦奴朗拿度2023年加盟沙特职业联赛的艾纳斯，加盟时已扬言要为球队带来锦标，三年后终于做到了，在周四最后一轮对达马克FC，C朗梅开二度助艾纳斯4:1大胜达马克FC，以2分力压希拉尔夺得久违的联赛锦标。

艾纳斯联赛封王 C朗终结6年锦标荒

艾纳斯上场亚冠2决赛以0:1大敌来自日本的大阪飞脚，因此联赛成为球队以至C朗今季的最后夺标机会，而今场对达马克FC赢波即封王，球队上下亦「打醒十二分精神」，34分钟就先有沙迪奥文尼接应角球顶入为球队先开记录，易边后仅7分钟再有京士利高文建功打成领先2:0，但其后仅过6分钟达马克FC凭12码扳回一城，但随后却成C朗「个人秀」，63分钟操刀窄角度自由球得手，完场前再为球队埋斋射成4:1，助艾纳斯在积分榜上2分力压希拉尔夺标。

Nassr and Cristiano Ronaldo.

A bond between a great club and a leader who embraced it. 💛 https://t.co/wDg8NHWkIs pic.twitter.com/fi90DSPDJ5 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 22, 2026

加盟3年后终夺首个正式锦标，C朗领奖时亦眼泛泪光，皆因虽在2023年他曾助球队赢得阿拉伯球会冠军杯，惟该赛事并不属国际足协认可，C朗上个锦标已是在2020年效力意甲的祖云达斯时，如今相隔6年后终于打破锦标荒，难掩激动情绪亦相当合理。

