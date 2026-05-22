Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙特职｜C朗起孖助艾纳斯4:1大炒达马克FC 加盟后3年终夺正式锦标

足球世界
更新时间：11:55 2026-05-22 HKT
发布时间：11:55 2026-05-22 HKT

基斯坦奴朗拿度2023年加盟沙特职业联赛的艾纳斯，加盟时已扬言要为球队带来锦标，三年后终于做到了，在周四最后一轮对达马克FC，C朗梅开二度助艾纳斯4:1大胜达马克FC，以2分力压希拉尔夺得久违的联赛锦标。

艾纳斯联赛封王 C朗终结6年锦标荒

艾纳斯上场亚冠2决赛以0:1大敌来自日本的大阪飞脚，因此联赛成为球队以至C朗今季的最后夺标机会，而今场对达马克FC赢波即封王，球队上下亦「打醒十二分精神」，34分钟就先有沙迪奥文尼接应角球顶入为球队先开记录，易边后仅7分钟再有京士利高文建功打成领先2:0，但其后仅过6分钟达马克FC凭12码扳回一城，但随后却成C朗「个人秀」，63分钟操刀窄角度自由球得手，完场前再为球队埋斋射成4:1，助艾纳斯在积分榜上2分力压希拉尔夺标。

加盟3年后终夺首个正式锦标，C朗领奖时亦眼泛泪光，皆因虽在2023年他曾助球队赢得阿拉伯球会冠军杯，惟该赛事并不属国际足协认可，C朗上个锦标已是在2020年效力意甲的祖云达斯时，如今相隔6年后终于打破锦标荒，难掩激动情绪亦相当合理。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
生活百科
18小时前
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
影视圈
15小时前
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
影视圈
12小时前
信和置业于标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2026》中，获评为「中国企业标普全球可持续发展评估评分最佳1%」，成为房地产管理与开发行业内唯一获得最高表彰级别的企业。
企业接轨国际可持续发展标准 信和置业稳步实践绿色营运 将低碳理念融入社区
企业资讯
19小时前
长者生活津贴、生果金、综援今日起出「双粮」 一文睇清金额及发放详情
社会
2小时前
文苑楼夺命火警｜6旬轮椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾纸皮维生 闻噩耗哭成泪人
文苑楼夺命火警｜6旬轮椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾纸皮维生 闻噩耗哭成泪人
突发
3小时前
《闪电传真机》初代主持Re-U两大稀客抢镜 梁咏琳56岁零走样 湘漪爱女气质出众
《闪电传真机》初代主持Re-U两大稀客抢镜 梁咏琳56岁零走样 湘漪爱女气质出众
影视圈
16小时前
第54期六合彩今晚（5月21日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。资料图片
六合彩｜头奖800万搅珠结果出炉 齐来对冧巴！
社会
14小时前
星岛申诉王 | 误将店员推介寿司当「免费试食」 内地游客拒埋单：凭甚么收费？
申诉热话
17小时前
公屋除名演变流血冲突 港女欲脱离原生家庭遭母反锁咬伤 母怒吼：「生咗个白眼狼！」｜Juicy叮
公屋除名演变流血冲突 港女欲脱离原生家庭遭母反锁咬伤 母怒吼：「生咗个白眼狼！」｜Juicy叮
时事热话
2小时前