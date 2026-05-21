欧霸│约翰麦甘尼从低层走到顶峰 由苏冠变维拉夺冠队长 跑姿独特曾被嘲笑

阿士东维拉捧走欧霸，取得队史第3个欧洲赛锦标，队长约翰麦甘尼(John McGinn)的名字写入球队的历史册。这名出生寒微的苏格兰中场，来到31岁攀上人生高峰，他出道初期在苏格兰次级联赛苏冠打滚了2年，18年转投当时仍在英冠的维拉，随队升班、成功护级，再变成黑马并称霸欧洲。他曾因重心低的独特跑姿被嘲笑，如今名留青史。

低层出生 曾在苏冠效力2季

约翰麦甘尼于苏格兰格拉斯哥出生，在当地球会圣美伦接受足球训练和出道，踢了3季转投喜伯年，随球队在苏冠打滚两年再升上苏超。到2018至19球季，他决定离开苏超到英冠碰运气加盟维拉，首季就协助球队升上英超。之后他见证维拉的变化，由2019至22年的护级份子，到现任主帅艾马利入主后升级成为前列球队，再在23至24球季取我英超第4名跻身欧联，今季再以队长身份领军赢得欧霸，将自己的名字写入球队史册。

18年转投维拉 领军升班英超

此子的重心极低，跑步时姿势奇特，面向地面好像快将跌低，甫出道时已被嘲笑，他效力喜伯年时的队友根拿臣笑言：「他好像快将跌低，面近向地面，有点搞笑。」而麦甘尼的足球天赋未见突出，作为中场盘扭及传送平平，但斗志及精神可嘉，而且慢慢练出远射技能，上圈欧霸4强次回合就梅开二度，率队淘汰诺定咸森林，今场决赛亦有助攻。

重心低跑姿奇特被嘲笑

这名31岁中场赛后自豪道：「我们将自己的名字，写入史册内。维拉是一支充满历史的球队，本身惯常在顶级联赛、参加欧洲顶级赛事，但球迷近年受苦。所以我很荣幸能够参与这段旅程，在一家如此高要求的球会，你要踢得勇敢、自信，很开心可以终止球队的锦标荒。」麦甘尼助维拉时隔44年再次赢得欧洲赛锦标后，今夏还有另一高光时刻等候他，他将会带领苏格兰国家队相隔28年再次参加世界杯。