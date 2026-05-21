Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧霸│约翰麦甘尼从低层走到顶峰 由苏冠变维拉夺冠队长 跑姿独特曾被嘲笑

足球世界
更新时间：13:42 2026-05-21 HKT
发布时间：13:42 2026-05-21 HKT

阿士东维拉捧走欧霸，取得队史第3个欧洲赛锦标，队长约翰麦甘尼(John McGinn)的名字写入球队的历史册。这名出生寒微的苏格兰中场，来到31岁攀上人生高峰，他出道初期在苏格兰次级联赛苏冠打滚了2年，18年转投当时仍在英冠的维拉，随队升班、成功护级，再变成黑马并称霸欧洲。他曾因重心低的独特跑姿被嘲笑，如今名留青史。

低层出生 曾在苏冠效力2季

约翰麦甘尼于苏格兰格拉斯哥出生，在当地球会圣美伦接受足球训练和出道，踢了3季转投喜伯年，随球队在苏冠打滚两年再升上苏超。到2018至19球季，他决定离开苏超到英冠碰运气加盟维拉，首季就协助球队升上英超。之后他见证维拉的变化，由2019至22年的护级份子，到现任主帅艾马利入主后升级成为前列球队，再在23至24球季取我英超第4名跻身欧联，今季再以队长身份领军赢得欧霸，将自己的名字写入球队史册。

18年转投维拉 领军升班英超

此子的重心极低，跑步时姿势奇特，面向地面好像快将跌低，甫出道时已被嘲笑，他效力喜伯年时的队友根拿臣笑言：「他好像快将跌低，面近向地面，有点搞笑。」而麦甘尼的足球天赋未见突出，作为中场盘扭及传送平平，但斗志及精神可嘉，而且慢慢练出远射技能，上圈欧霸4强次回合就梅开二度，率队淘汰诺定咸森林，今场决赛亦有助攻。

重心低跑姿奇特被嘲笑

这名31岁中场赛后自豪道：「我们将自己的名字，写入史册内。维拉是一支充满历史的球队，本身惯常在顶级联赛、参加欧洲顶级赛事，但球迷近年受苦。所以我很荣幸能够参与这段旅程，在一家如此高要求的球会，你要踢得勇敢、自信，很开心可以终止球队的锦标荒。」麦甘尼助维拉时隔44年再次赢得欧洲赛锦标后，今夏还有另一高光时刻等候他，他将会带领苏格兰国家队相隔28年再次参加世界杯。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
楼市动向
8小时前
沙田乙明邨六旬父厨房堕楼亡 警拘两母子 揭曾为升学开支争吵拉扯
00:48
沙田乙明邨六旬父厨房堕楼亡 警拘两母子 揭曾为升学开支争吵拉扯
突发
4小时前
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
影视圈
22小时前
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
影视圈
20小时前
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
饮食
21小时前
陈慧琳全家福激罕曝光 14岁细仔「小笼包」身高超越妈咪 仙气天后变全家最矮成员
陈慧琳全家福激罕曝光 14岁细仔「小笼包」身高超越妈咪 仙气天后变全家最矮成员
影视圈
4小时前
「好Ｘ恐怖！」红雨强袭坪𪨶 纹身港女断电崩溃直击屋企变汪洋 网民惊见「浮尸」吓破胆｜Juicy叮
「好Ｘ恐怖！」红雨强袭坪𪨶 纹身港女断电崩溃直击屋企变汪洋 网民惊见「浮尸」吓破胆｜Juicy叮
时事热话
4小时前
北区大暴雨｜粉岭坪𪨶村港男带队「游水」50米返屋企 「当时系好大雨呀，浸到上心口𠮶只」｜Juicy叮
北区大暴雨｜粉岭坪𪨶村港男带队「游水」50米返屋企 「当时系好大雨呀，浸到上心口𠮶只」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
2026-05-20 14:06 HKT
瑞士20岁女拥6万张Pokémon卡总值逾5亿港元 破世界纪录
即时国际
8小时前