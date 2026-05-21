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英超｜误判送大礼后遭弃用！ 曼联森林战主球证沙士贝利煞科日被「消失」

足球世界
更新时间：13:24 2026-05-21 HKT
发布时间：13:24 2026-05-21 HKT

英格兰职业足球员裁判委员会（PGMOL）公布了本周日英超煞科战的执法名单，其中在上轮曼联对诺定咸森林比赛中引发巨大争议的主球证沙士贝利（Michael Salisbury），未有获委任参与当天全部10场赛事的任何执法工作。这被视为赛会对他在该场比赛中拒绝推翻争议入球判决的「变相惩处」。


坚持「意外手球」论 沦今季第4位拒改判球证


在曼联击败森林的赛事中，红魔前锋马菲奥斯根夏（Matheus Cunha）攻入的关键入球前，队友麦比奥莫（Bryan Mbeumo）明显手球在先。当时视像助理球证（VAR）已即时介入并建议沙士贝利到场边观看重播，但他最终坚持该手球属于「意外」，维持入球有效的原判。


据统计，这是英超实行VAR七个赛季以来，仅仅第17次有主球证在观看萤幕后仍拒绝采纳VAR建议，而沙士贝利更是今季第4位「一意孤行」的球证。

主球证沙士贝利坚持麦比奥莫手球属于「意外」，维持入球有效的原判。美联社
主球证沙士贝利坚持麦比奥莫手球属于「意外」，维持入球有效的原判。美联社

裁判首长指球坛期望入球被判无效


赛后，裁判首长霍华德韦伯（Howard Webb）已向诺定咸森林方面承认该判决失当。他指出，虽然在规则解读上或有微小空间认为并非蓄意，但以「足球界的期望」而言，该入球理应被判无效。今季曾执法13场英超比赛的沙士贝利，在各界压力下，最终未能出现在煞科日的球证名单中。


夏维斯拦截漏看 VAR球证贝尔续获任用


与沙士贝利形成鲜明对比的是另一位球证贝尔（James Bell）。周一阿仙奴击败般尼的比赛中，贝尔担任VAR期间未有建议主球证重看夏维斯（Kai Havertz）对乌高祖克胡（Lesley Ugochukwu）疑似红牌的粗野拦截，因而备受前英超球证夏斯（Mark Halsey）等人的猛烈抨击。不过，贝尔显然未受此风波影响。在周日的煞科战中，他获委任在富咸对纽卡素的赛事中继续担任VAR，反映出委员会对不同争议事件的处理态度。

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