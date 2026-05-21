欧霸｜维拉忠实粉丝威廉王子更衣室打气 见证爱队夺冠激动落泪

阿士东维拉在伊斯坦堡举行的欧霸杯决赛以3:0击败弗赖堡，勇夺阔别30年的大赛锦标！作为维拉最著名的超级「铁粉」，英国威廉王子（Prince William）亲临现场见证爱队创造历史。当完场哨声响起一刻，威廉王子在看台上激动得挥拳庆祝，甚至眼泛泪光，难掩见证爱队时隔44年再夺欧洲赛锦标的激动之情。

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Prince William celebrating Aston Villa’s goal 🥳💜👏🏻 pic.twitter.com/oEnE6O9SRo — Anna (@tokkianami) May 20, 2026

威廉赛后疯狂庆祝

赛后，威廉王子加入狂欢的行列，并在球员通道与主帅艾马利（Unai Emery）及奖杯合照。他随后在社交媒体X上发文难掩兴奋：「不可思议的夜晚！！热烈祝贺所有球员、团队、职员以及与球会相关的每一个人！距离上次品尝欧洲赛奖杯滋味已经44年了！」他更特别点名赞扬因伤缺阵的中场保巴卡卡马拉（Boubacar Kamara），指他是球队不可或缺的一部分，为这次成功奠定了基础。

约翰麦甘尼期待王子请饮酒

事实上，威廉王子在赛前已身穿黑色西装配蓝色恤衫，亲自走入维拉更衣室为球员作最后打气。维拉队长约翰麦甘尼（John McGinn）赛后大赞王子非常「贴地」：「他是个很有格调的人。他是一个超级维拉球迷，绝对不会错过这场比赛。他就像个普通人一样，希望今晚他能和我们喝几杯，或许在今晚结束时，他会拿出他的信用卡来结账呢！」

后卫安斯干沙（Ezri Konsa）亦透露，威廉王子对球队了如指掌，甚至记得每一位球员的名字：「他曾经称赞我是『劳斯莱斯』，这句话一直印在我脑海里，这是我职业生涯中最大的赞美。他抽空来支持我们，对球会和球员来说意义重大。」

拒捧豪门 钟情「情绪过山车」

威廉王子自求学时期已是维拉的死忠球迷，而他出生的时间，正好是维拉1982年夺得欧洲冠军球会杯（欧联前身）后的第26天。

他曾在访问中透露当年为何不选择支持传统豪门：「读书时身边的朋友不是捧曼联就是车路士，我不想随波逐流。我想支持一支中游球队，一支能给我带来更多『情绪过山车』时刻的球队。」今季维拉经历了季初五场不胜跌入降班区的低谷，再到最终于欧霸杯登顶，这趟「过山车」之旅，相信已为威廉王子带来了最完美、最感动的回报。