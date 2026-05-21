欧霸｜艾马利个人五次封王 「我们不会就此停下来」

艾马利原本个人四夺欧霸杯已是一个纪录，今晨他带领阿士东维拉以3：0击败弗赖堡，将纪录改写为5次。艾马利赛后表明「我们不会就此停下来」。

耶利文斯为维拉打开纪录。美联社

艾马利个人五夺欧霸。美联社

艾马利拒绝承认自己是欧霸之王。美联社

维拉击败弗赖堡，在欧霸杯封王。美联社

「夺冠令我们无比快乐」

维拉凭耶利文斯、贝安迪亚和摩根罗渣士各建一功，三蛋派弗赖堡封王。艾马利赛前虽然不承认自己是「欧霸之王」，但他个人五夺欧霸的纪录，是最好的证明。艾马利赛后表示：「1982年球会夺得欧冠杯后，再夺标是球迷一直渴望的。赢得这个冠军令我们无比快乐，但我们不会就此停下来。」

他又表示：「有些人已经赢过冠军，有些人则是第一次。这场决赛是我们进步程度的最佳印证。这对球员们非常重要，当然对球迷来说同样如此，球迷整个赛季都与我们同行，长途跋涉作客，付出努力陪伴我们，将他们的能量传递给我们。」

艾马利接手 领军由护级到欧霸封王

回想艾马利于2022年11月接手时，球队正为护级而战，如今他们再成为欧洲赛冠军，艾马利认为维拉这个品牌正在提升：「我们尝试在各方面都有所改善，品牌非常重要。足球世界如何看待我们，是一支充满抱负、不断进步、在高水平上实现目标的球队，这正是我们下一步想要做到的事。」