英冠｜「间谍门」东窗事发！ 修咸顿遭逐出附加赛 各界齐撑重罚：罪有应得
更新时间：16:38 2026-05-20 HKT
发布时间：16:38 2026-05-20 HKT
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英格兰球坛爆出惊天「间谍」丑闻！英格兰联赛会（EFL）宣布修咸顿因承认在本赛季对三支联赛对手进行偷拍及刺探军情，被正式褫夺英冠升班附加赛资格。这支南部球队来季将继续留在英冠作赛，更要面临未开咧先扣4分的严厉处分。对于这项重罚，多位球坛名宿均拍手称快，认为是维护足球廉洁的必要之举。
名宿齐撑EFL重罚 罗宾逊：他们付出了沉重代价
对于EFL的铁腕手段，前英格兰国家队门将保罗罗宾逊（Paul Robinson）大表赞赏，认为此举有力地保护了比赛的公平性：「我挺喜欢这个判决。这就像一个顽皮的小孩，如果你承认了做过三、四件事，那你显然已经做过七、八次，而且全部被抓到了。比赛的廉洁是重中之重。」
罗宾逊续指：「这不是他们第一次这样做。他们伸出了贪婪之手，最终付出了沉重代价。这是一个强而有力的惩罚。」
前阿仙奴后卫厄逊（Matt Upson）亦认同EFL必须杀一儆百：「如果要为行为定下标准，既然有法规就必须执行，这正是规例存在的意义。从声明来看，他们绝对是证据确凿、罪有应得。」
修咸顿名宿痛心：球会毫无辩驳理据
看著旧东家蒙羞，前修咸顿中场泰森（Jo Tessem）坦言感到极度痛心，并直指球会「站不住脚」。他说：「我无言以对，对于球会竟然要沦落到用这种手段来获取情报，我感到非常失望。对修咸顿足球会来说，这是极度悲伤的一天。我们有规则，就必须遵守。我们因为不守规矩而受到了严厉的惩罚，也许足球界正需要定下这些规则并严厉执行，才能让人们安份守己。很明显，当你承认自己做过三次这种事时，你已经毫无理据去为自己辩驳了。」
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