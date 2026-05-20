英冠｜「间谍门」东窗事发！ 修咸顿遭逐出附加赛 各界齐撑重罚：罪有应得

英格兰球坛爆出惊天「间谍」丑闻！英格兰联赛会（EFL）宣布修咸顿因承认在本赛季对三支联赛对手进行偷拍及刺探军情，被正式褫夺英冠升班附加赛资格。这支南部球队来季将继续留在英冠作赛，更要面临未开咧先扣4分的严厉处分。对于这项重罚，多位球坛名宿均拍手称快，认为是维护足球廉洁的必要之举。

英格兰联赛会就修咸顿因承认在本赛季对三支联赛对手进行偷拍及刺探军情，被正式褫夺英冠升班附加赛资格。路透社

名宿齐撑EFL重罚 罗宾逊：他们付出了沉重代价



对于EFL的铁腕手段，前英格兰国家队门将保罗罗宾逊（Paul Robinson）大表赞赏，认为此举有力地保护了比赛的公平性：「我挺喜欢这个判决。这就像一个顽皮的小孩，如果你承认了做过三、四件事，那你显然已经做过七、八次，而且全部被抓到了。比赛的廉洁是重中之重。」

前英格兰国家队门将保罗罗宾逊认为此举有力地保护了比赛的公平性。法新社

罗宾逊续指：「这不是他们第一次这样做。他们伸出了贪婪之手，最终付出了沉重代价。这是一个强而有力的惩罚。」

前阿仙奴后卫厄逊（Matt Upson）亦认同EFL必须杀一儆百：「如果要为行为定下标准，既然有法规就必须执行，这正是规例存在的意义。从声明来看，他们绝对是证据确凿、罪有应得。」

修咸顿承认在本赛季对三支联赛对手进行偷拍及刺探军情，被正式褫夺英冠升班附加赛资格。社交媒体Facebook截图

修咸顿名宿痛心：球会毫无辩驳理据



看著旧东家蒙羞，前修咸顿中场泰森（Jo Tessem）坦言感到极度痛心，并直指球会「站不住脚」。他说：「我无言以对，对于球会竟然要沦落到用这种手段来获取情报，我感到非常失望。对修咸顿足球会来说，这是极度悲伤的一天。我们有规则，就必须遵守。我们因为不守规矩而受到了严厉的惩罚，也许足球界正需要定下这些规则并严厉执行，才能让人们安份守己。很明显，当你承认自己做过三次这种事时，你已经毫无理据去为自己辩驳了。」