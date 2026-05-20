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世界杯2026│传卡斯米路说服安察洛堤选尼马 承诺会「管好」他唔会出事

足球世界
更新时间：16:25 2026-05-20 HKT
发布时间：16:25 2026-05-20 HKT

巴西国家队近日公布世界杯大军名单，尼马(Neymar)入选成为热议。西班牙《每日体育报》透露，森巴军团教练安察洛堤原本无意征召尼马，只是卡斯米路、丹尼路雷斯、马昆奴斯哥利亚等老将要求安帅拣选他，并承诺会在决赛周期间「看管」他，保证不会出任何事端，安帅逐以平衡更衣室的方向考验，让此子第4度出战世界杯。

卡斯米路保证会「看管」好尼马。美联社
卡斯米路保证会「看管」好尼马。美联社

卡斯米路出手 要求安察洛堤选尼马

《每日体育报》引述知情人士的消息，安察洛堤的计划内一直没有尼马，认为他体能和状态一直未达标，加上其效力的山度士管理混乱，任何层面都没有征召的理由。然而在选兵前的关键时刻，巴西队3位老将卡斯米路、右闸丹尼路雷斯和左闸阿历斯辛度出手，希望安帅带他前往美国，并指出尼马可以为球队带来的原素。3人在出道初期与尼马合作，关系亲密。

尼马表示得知可以第4次出战世杯后，心情激动连哭数小时。法新社
尼马表示得知可以第4次出战世杯后，心情激动连哭数小时。法新社

保证会「看管」好尼马

同时森巴军团中多位中坚份子，包括翼锋拉芬夏比洛尼和中坚马昆奴斯哥利亚，亦直接找安察洛堤，表达想尼马入选的想法。各人更向安与保证，会在决赛周期间「看管」好尼马，保证不会出任何事端。安帅在众人的要求下，考虑到卡斯米路、丹尼路和辛度正是维持更衣室和谐的最主要人物，经分析后为了平冲更衣室的情况，决定跟从各人的想法，征召尼马入队。

尼马入选后连哭数小时

而尼马亦表示得知可以第4次出战世杯后，心情激动：「我哭了好几个小时。走到这一步不容易，当你的名字被念出来之后，你会明白克服的一切，承受所有付出，都是值得的。」

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