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英超｜阿仙奴训练基地睇直播 疯狂庆祝 22年首夺英超冠军

足球世界
更新时间：11:49 2026-05-20 HKT
发布时间：11:49 2026-05-20 HKT

等了足足22年，阿仙奴终于再次品尝到英超冠军的滋味！在周一击败般尼后，「兵工厂」已将争标主动权握在手中。周二领队阿迪达（Mikel Arteta）特意安排全队球员齐集高尼（Colney）训练基地，一同观看竞争对手曼城作客般尼茅夫的赛事。结果曼城爆冷仅以1:1赛和对手，阿仙奴大军随即陷入疯狂庆祝，正式宣告重夺失落多年的英超锦标！

点击观看片段

曼城失分送大礼 众将更衣室起哄

曼城今仗作客般尼茅夫非胜不可，但在先落后下最终只能逼和1:1，令兵工厂可提早一轮夺得英超锦标。当球证吹响完场哨声的一刻，阿仙奴更衣室内顿时爆发出震耳欲聋的欢呼声。从网上流传的片段可见，一众阿仙奴球星兴奋得四处跳跃、互相拥抱。布卡约沙卡（Bukayo Saka）与加比尔马加希斯（Gabriel）激动地互捉衣领，卡拉费奥利（Riccardo Calafiori）更差点将威廉沙列巴（William Saliba）整个人举起！后卫祖利安添巴（Jurrien Timber）甚至分享了一段球会职员（疑似是体育总监Andrea Berta）在球员上方「玩人体冲浪」（crowd-surfing）的疯狂画面。

赖斯IG霸气宣言 加比尔喜极而泣

今季表现八面玲珑的防中迪格兰赖斯（Declan Rice），随即在Instagram上载了与队友们在更衣室内咧嘴大笑的合照，并霸气地写道：「我一早就同大家讲过啦(攞冠军)，完成任务！」。前车路士球星柏图（Alexandre Pato）及流行歌手Jess Glynne亦有留言祝贺。巴西中坚加比尔更被拍到激动得喜极而泣，急不及待地打电话给妻子分享喜悦。

名宿球迷街头狂欢

不单是球员，一众「厂迷」及名宿亦陷入疯狂。62岁的名宿伊恩胡礼（Ian Wright）在街头与球迷一同开香槟庆祝，场面热闹非常，甚至连手抱婴儿的球迷也沉浸在这片欢乐气氛中。

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