英超│哥迪奥拿首次连续两届失落联赛冠军 仍未承认离队：等我同主席倾下先﹗

曼城在周二英超作客1:1赛和般尼茅夫，提早一轮宣告争冠失败，是领队哥迪奥拿入主以来，首次连续两季无缘联赛锦标，亦是后者执教生涯的第一次。而外界亦关心这名西班牙籍教头的去留问题，各媒体传出他已决定今夏离队，并由前车路士教头马列斯卡接手，但哥帅赛后仍未承认将离开，指自己还有一年合约，并表示与主席倾谈后再宣布。

哥迪奥拿连续两届失落英超

哥迪奥拿于2016年入主曼城后，头8季6次赢得英超冠军，只曾在首季和2019至20球季失冠，未试过连续两届无缘联赛冠军。然而利物浦上季封王，今季就轮到阿仙奴夺冠，哥帅首次连续两季失落英超，连同之前效力巴塞隆拿和拜仁慕尼黑，亦是他第一次两届未能捧走联赛冠军。

拒承认离队 指会和主席沟通

这名西班牙籍教头赛后大访祝福枪手和阿迪达夺冠，但他对于自己的去向问题，仍拒绝给予明确的答复：「我只能说我还有一年的合约，请允许我先和主席及老板们沟通。我从未与任何人谈论过这件事，要谈就先和主席谈。3、4季之前，当我合约还有一年合约时，我们都没有倾续约，之后我和主席谈完再决定留队一年。我们会讨论所有事情，再做出决定。」哥帅续指当球队为冠军、欧联席位、英超和足总杯而战时，如果你做出离队决定，球员不会追随你，所以不会在未完季前公布去向。