Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜哥迪奥拿恭喜阿迪达 开腔谈去留：将与主帅会谈

足球世界
更新时间：07:51 2026-05-20 HKT
发布时间：07:51 2026-05-20 HKT

曼城今晨以1：1逼和般尼茅夫，令阿仙奴提早一轮封王。曼城领队哥迪奥拿赛后恭喜阿迪达以及阿仙奴夺标，另一焦点是他个人去留问题，哥帅表示将与球会主席会谈后决定。

曼城逼和般尼茅夫，阿仙奴锁定英超冠军。路透社
曼城逼和般尼茅夫，阿仙奴锁定英超冠军。路透社
哥迪奥拿开腔谈去留。路透社
哥迪奥拿开腔谈去留。路透社

哥帅：阿仙奴夺冠实至名归

曼城争标关键时刻，爆出哥帅决定今个球季后将离队的新闻；哥帅赛前未有回应相关传闻。哥迪奥拿赛后回应记者问题，先恭喜阿仙奴夺冠：「我要恭贺阿仙奴、阿迪达和教练团队，以及球迷赢得英超冠军，他们实至名归。我多么希望能在最后关头追上，但今天我们疲态尽现，而般尼茅夫有12天时间备战，他们入替的球员所带来的冲击，我们未能有效应对。」

哥帅个人的去留继续是焦点，他到赛后才开腔回应：「关于我的去留，我一直与球会保持沟通，但现在不是时候。首先你们要明白，我必须先与主席倾谈。我们将在未来几天进行会面，首要是与主席商讨下一步的方向。下个赛季，我们会卷土重来，在各项赛事中拼搏到最后。」

伊拉奥拿笑言盼收阿迪达礼物

间接助攻阿仙奴夺冠的般尼茅夫主帅伊拉奥拿，则笑言希望收到阿迪达的礼物：「那就太好了，希望能收到些什么！我甚至还没有看手机，至少应该有一条短讯之类吧。但这场比赛并不是决定性因素，他们大概无论如何都会自己完成任务的。我为他感到高兴，因为他在阿仙奴有难以置信的成就，过去几季表现非常稳定。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曼谷一间酒吧外国游客座无虚席。 美联社
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
即时国际
13小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
12小时前
有种惊吓叫邻居又淘宝！隔离屋淘「这家电」惹公审 网民看相吓疯：计时炸弹 专家拆解真正风险｜Juicy叮
有种惊吓叫邻居又淘宝！隔离屋淘「这家电」惹公审 网民看相吓疯：计时炸弹 专家拆解真正风险｜Juicy叮
时事热话
12小时前
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即时娱乐
22小时前
六合彩︱头奖3900万搅珠结果出炉 即睇幸福儿系咪你！
社会
10小时前
港姐冠军黄嘉雯懒理走光最紧要靓  吊带紧身背心奇峰凸出  富贵马主住红磡半亿豪宅
港姐冠军黄嘉雯懒理走光最紧要靓  吊带紧身背心奇峰凸出  富贵马主住红磡半亿豪宅
影视圈
10小时前
2025日本五一黄金周，成田机场航厦挤满旅客。 路透社
游日注意｜出国税加价变3000日圆 7月1日起实施
即时国际
9小时前
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
旅游
14小时前
天文台｜料强阵风袭港 早上部分地区雨势较大 日间最高气温约28度
社会
4小时前
杨思琦后悔当年太蠢认爱李泳豪：冇人赞过我好 罕谈与吴帅生女经过 坚拒曝光老公身份
杨思琦后悔当年太蠢认爱李泳豪：冇人赞过我好 罕谈与吴帅生女经过 坚拒曝光老公身份
影视圈
19小时前