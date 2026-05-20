英超｜哥迪奥拿恭喜阿迪达 开腔谈去留：将与主帅会谈

曼城今晨以1：1逼和般尼茅夫，令阿仙奴提早一轮封王。曼城领队哥迪奥拿赛后恭喜阿迪达以及阿仙奴夺标，另一焦点是他个人去留问题，哥帅表示将与球会主席会谈后决定。

曼城逼和般尼茅夫，阿仙奴锁定英超冠军。路透社

哥迪奥拿开腔谈去留。路透社

哥帅：阿仙奴夺冠实至名归

曼城争标关键时刻，爆出哥帅决定今个球季后将离队的新闻；哥帅赛前未有回应相关传闻。哥迪奥拿赛后回应记者问题，先恭喜阿仙奴夺冠：「我要恭贺阿仙奴、阿迪达和教练团队，以及球迷赢得英超冠军，他们实至名归。我多么希望能在最后关头追上，但今天我们疲态尽现，而般尼茅夫有12天时间备战，他们入替的球员所带来的冲击，我们未能有效应对。」

哥帅个人的去留继续是焦点，他到赛后才开腔回应：「关于我的去留，我一直与球会保持沟通，但现在不是时候。首先你们要明白，我必须先与主席倾谈。我们将在未来几天进行会面，首要是与主席商讨下一步的方向。下个赛季，我们会卷土重来，在各项赛事中拼搏到最后。」

伊拉奥拿笑言盼收阿迪达礼物

间接助攻阿仙奴夺冠的般尼茅夫主帅伊拉奥拿，则笑言希望收到阿迪达的礼物：「那就太好了，希望能收到些什么！我甚至还没有看手机，至少应该有一条短讯之类吧。但这场比赛并不是决定性因素，他们大概无论如何都会自己完成任务的。我为他感到高兴，因为他在阿仙奴有难以置信的成就，过去几季表现非常稳定。」