英超｜热刺作客1：2不敌车路士 护级最后一席煞科日定夺

热刺今晨于英超作客车路士，只要和局便几乎肯定护级成功，但他们最终以1：2告负。3分全失的热刺，赛后以两分领先韦斯咸，最后一个降班席位需要斗到煞科日定夺。

安素费南迪斯开纪录

今场伦敦打吡，各有需要争取的事；排第17位的热刺力争护级，车路士则为欧洲赛资格努力。先开纪录的是车路士，他们于18分钟有安素费南迪斯于禁区外远射，热刺门将坚士基飞到尽仍无法阻止皮球入网。他之后于29分钟于左路的罚球，直接起右脚内弯射门中楣。车路士半场领先1：0。

热刺不敌车路士。美联社

安素费南迪斯为车路士开纪录。美联社

李察利臣为热刺破蛋。美联社

下半场59分钟，热刺有李察利臣接应右路角球迎顶，但被车路士门将山齐士轻松没收。67分钟，热刺于中场线附近一次误传，被车路士截得皮球，主队随即反击，最终由安达利山度士于近门轻松撞射入网，车路士领先到2：0。热刺于74分钟凭李察列臣接应沙亚的后脚传球近门射入，但最终他们以1：2落败。

热刺、韦斯咸斗到最后一刻

热刺赛后以9胜11和17负得38分，续排第17位，领先第18位、降班区的韦斯咸两分。最终是热刺还是韦斯咸来季英冠见，需要到煞科日定夺；热刺将主场迎战爱华顿，韦斯咸则主场斗列斯联。

车路士则以14胜10和13负得52分升上第8位，落后第7位的白礼顿1分，仍有机会争取欧霸席位，但他们同时被宾福特和新特兰等从后力追，来季欧洲赛是哪些英超队参战仍有变数。车路士最后一轮的对手将是新特兰，蓝战士将作客出战。