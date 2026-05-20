Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜热刺作客1：2不敌车路士 护级最后一席煞科日定夺

足球世界
更新时间：07:33 2026-05-20 HKT
发布时间：07:33 2026-05-20 HKT

热刺今晨于英超作客车路士，只要和局便几乎肯定护级成功，但他们最终以1：2告负。3分全失的热刺，赛后以两分领先韦斯咸，最后一个降班席位需要斗到煞科日定夺。

安素费南迪斯开纪录

今场伦敦打吡，各有需要争取的事；排第17位的热刺力争护级，车路士则为欧洲赛资格努力。先开纪录的是车路士，他们于18分钟有安素费南迪斯于禁区外远射，热刺门将坚士基飞到尽仍无法阻止皮球入网。他之后于29分钟于左路的罚球，直接起右脚内弯射门中楣。车路士半场领先1：0。

热刺不敌车路士。美联社
热刺不敌车路士。美联社
安素费南迪斯为车路士开纪录。美联社
安素费南迪斯为车路士开纪录。美联社
李察利臣为热刺破蛋。美联社
李察利臣为热刺破蛋。美联社

下半场59分钟，热刺有李察利臣接应右路角球迎顶，但被车路士门将山齐士轻松没收。67分钟，热刺于中场线附近一次误传，被车路士截得皮球，主队随即反击，最终由安达利山度士于近门轻松撞射入网，车路士领先到2：0。热刺于74分钟凭李察列臣接应沙亚的后脚传球近门射入，但最终他们以1：2落败。

热刺、韦斯咸斗到最后一刻

热刺赛后以9胜11和17负得38分，续排第17位，领先第18位、降班区的韦斯咸两分。最终是热刺还是韦斯咸来季英冠见，需要到煞科日定夺；热刺将主场迎战爱华顿，韦斯咸则主场斗列斯联。

车路士则以14胜10和13负得52分升上第8位，落后第7位的白礼顿1分，仍有机会争取欧霸席位，但他们同时被宾福特和新特兰等从后力追，来季欧洲赛是哪些英超队参战仍有变数。车路士最后一轮的对手将是新特兰，蓝战士将作客出战。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曼谷一间酒吧外国游客座无虚席。 美联社
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
即时国际
13小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
12小时前
有种惊吓叫邻居又淘宝！隔离屋淘「这家电」惹公审 网民看相吓疯：计时炸弹 专家拆解真正风险｜Juicy叮
有种惊吓叫邻居又淘宝！隔离屋淘「这家电」惹公审 网民看相吓疯：计时炸弹 专家拆解真正风险｜Juicy叮
时事热话
12小时前
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即时娱乐
22小时前
六合彩︱头奖3900万搅珠结果出炉 即睇幸福儿系咪你！
社会
10小时前
港姐冠军黄嘉雯懒理走光最紧要靓  吊带紧身背心奇峰凸出  富贵马主住红磡半亿豪宅
港姐冠军黄嘉雯懒理走光最紧要靓  吊带紧身背心奇峰凸出  富贵马主住红磡半亿豪宅
影视圈
10小时前
2025日本五一黄金周，成田机场航厦挤满旅客。 路透社
游日注意｜出国税加价变3000日圆 7月1日起实施
即时国际
9小时前
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
旅游
14小时前
天文台｜料强阵风袭港 早上部分地区雨势较大 日间最高气温约28度
社会
3小时前
杨思琦后悔当年太蠢认爱李泳豪：冇人赞过我好 罕谈与吴帅生女经过 坚拒曝光老公身份
杨思琦后悔当年太蠢认爱李泳豪：冇人赞过我好 罕谈与吴帅生女经过 坚拒曝光老公身份
影视圈
19小时前