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英冠｜修咸顿刺探军情被取消升班附加赛资格 米杜士堡递补踢决赛

足球世界
更新时间：04:46 2026-05-20 HKT
发布时间：04:46 2026-05-20 HKT

修咸顿力争来季升上英超梦碎。会方承认今季偷拍3支球会操练，包括于升班附加赛准决赛首回合前偷拍米杜士堡训练，被纪律委员会判罚附加赛资格取消，兼来季被扣4分。

米杜士堡于升班附加赛准决赛不敌修咸顿出局。美联社
米杜士堡于升班附加赛准决赛不敌修咸顿出局。美联社
修咸顿的升班附加赛决赛资格被取消。美联社
修咸顿的升班附加赛决赛资格被取消。美联社
米杜士堡主帅希尔堡更公开指摘修咸顿「作弊」。美联社
米杜士堡主帅希尔堡更公开指摘修咸顿「作弊」。美联社

米杜士堡主帅直斥「可耻」

修咸顿今季于英冠以80分得第4名，获得升班附加赛资格，于准决赛面对米杜士堡。首回合赛前，米杜士堡已正式投诉修咸顿偷看赛前操练；首回合赛后，米杜士堡主帅希尔堡更公开指摘修咸顿「作弊」。事态发展的时间线如下：

  • 5月7日：米杜士堡正式投诉修咸顿职员，在附加赛首回合赛前3天偷看赛前操练
  • 5月9日：首回合两军踢成0：0；米杜士堡主帅赛后指摘修咸顿作弊
  • 5月12日：修咸顿因涉嫌违反赛例被正式起诉；同日举行次回合，修咸顿加时以2：1击败米杜士堡，晋身附加赛决赛，米杜士堡主帅赛后直斥修咸顿「可耻的刺探」
  • 5月13日：修咸顿分析师在米杜士堡训练基地附近的照片流出
  • 5月18日：在独立调查聆讯结果出炉前，米杜士堡复操
  • 5月19日：赛会宣布修咸顿被取消升班附加赛决赛资格

来季将被扣4分

据指修咸顿除了刺探米杜士堡军情，在今季还曾偷看牛津联和叶士域治的赛前操练；他们最终在这两场比赛，均没有取胜。赛会宣布将修咸顿的升班附加赛资格取消之余，来季他们更将被扣4分；他们的升班附加赛决赛席位，将由米杜士堡递补，后者将与侯城力争来季最后一个升上英超的席位。

修咸顿在聆讯中承认违反规例，但在判决出炉后，会方表明将就判罚上诉。米杜士堡则欢迎判决结果，「我们相信这向足球运动的未来，发出了一个关于体育诚信和行为操守的明确信息。我们现在的焦点是在温布莱斗侯城的比赛。购票资讯将于稍后公布。」

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