英超｜大卫拉耶英超19场不失球 被阿迪达盛赞是阿仙奴无名英雄

阿仙奴今季在英超争标路上一路高歌，防守稳健成为关键，而门将大卫拉耶（David Raya）更是功不可没，今季英超已累积19场不失球。领队阿迪达（Mikel Arteta）在周一赛后记招公开赞扬这位西班牙门将，指其在训练场上的表现「出类拔萃」，更揭露了拉耶在辉煌成就背后，鲜为球迷所知的刻苦与职业态度。

大卫拉耶英超19场不失球。美联社

训练场上超额完成获阿迪达最高肯定



众所周知，阿迪达对球员的要求极高，「100%投入」只是最低要求。因此，当大卫拉耶被阿迪达点名赞扬其训练量和投入程度时，显得别具分量。阿迪达感叹道：「他的旅程令人难以置信，他的成熟方式，以及他赢得这一切的方式，都非常了不起。」



虽然外界常认为拉耶天生具备优秀的出击和传球天赋，但阿迪达强调，大卫拉耶之所以能成为现今世界最佳门将之一，全因他在职涯中不断磨练与付出。在阿仙奴这种「孤注一掷」的文化中，拉耶完美契合了球队的体系，他的自我要求极高，甚至超越了教练团的预期。



将批评声音转化成动力



拉耶加盟初期曾面临不少质疑，尤其是前正选门将兰斯达尔（Aaron Ramsdale）支持者的舆论压力。然而，性格谦逊的拉耶选择无视外界噪音，将其转化为前进的动力。这种沉稳的心态和追求卓越的野心，正是阿仙奴在英超争冠压力下最需要的特质。



夺金手套不居功



连同今仗大卫拉耶已累积19场联赛不失球，提前锁定了今季英超的「金手套奖」，他并未邀功，反而强调防守是全队的集体努力。他说：「我为我们整体的比赛和防守方式感到自豪，当然也为自己感到自豪。我想尽可能帮助球队，但如果没有这些队友，我一个人是做不到的。从赛季开始，我们就展现了强悍的防守韧性，每个人都渴望不给对手太多机会，这种团结一致的心态是我们的成功基石。」拉耶指出，由于球队很多比赛仅以一球致胜，保持不失球让赢波变得相对容易。

