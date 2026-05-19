西甲｜「狂人」重临！ 摩连奴同意回巢皇马签约两年 冀整治更衣室乱局

皇家马德里球迷准备迎接「狂人」回归！据英国《天空体育》报导，葡萄牙名帅摩连奴（Jose Mourinho）已经同意重返班拿贝球场，与这支西甲豪门签下为期两年的执教合约。这亦是摩连奴相隔13年后，再次接掌「银河舰队」帅印，首要任务是整治目前球队纪律松散的更衣室，带领皇马走出今季四大皆空的阴霾。

摩连奴重临冀整治皇马更衣室乱局。法新社

两年合约附续约权

皇家马德里预计将在周日联赛煞科战对阵毕尔包后，正式宣布摩连奴回归的消息。据悉，摩连奴已签署了一份为期两年的合约，当中还包括延长一年的优先续约选项。如无意外，这位葡萄牙教头将于下周在马德里正式亮相，重启他在这座西班牙首都的执教生涯。

皇马今季表现令人失望，自沙比阿朗素（Xabi Alonso）在今年一月因战绩不佳被辞退后，球队一直由艾比路亚（Alvaro Arbeloa）暂代帅位，但表现未见起色。皇马会长佩雷斯（Florentino Perez）与摩连奴私交甚笃，深信这位铁腕教头能为混乱的更衣室重新建立秩序。

带领宾菲加不败收官

摩连奴今季在葡超宾菲加取得了空前的成功。他在周六带领球队以3:1击败艾斯杜尼后，以整季联赛「不败纪录」夺得联赛第三名。虽然他仅在八个月前才与宾菲加签下两年合约，但合约中包含一项价值260万英镑（约2,730万港元）的赔偿条款，允许他随时离队挑战更高舞台。



超级经理人文迪斯背后发功

据悉，今次交易是由摩连奴的超级经理人文迪斯(Jorge Mendes）亲自与佩雷斯进行谈判，双方迅速达成共识。报导指出，摩连奴今次重返班拿贝，并非孤身作战，他将会从宾菲加带领四名心腹教练团成员一同加盟皇马，建立属于他的新秩序。

摩连奴曾于2010年至2013年执教皇马，期间曾带领球队打破巴塞隆拿的垄断夺得西甲冠军。今次「狂人」二度上山，能否帮助皇马重登巅峰，全球球迷正拭目以待。

