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英超｜曼城投下震撼弹！ 传哥迪奥拿煞科战后离队 昔日副手马列斯卡势接掌帅印

足球世界
更新时间：12:56 2026-05-19 HKT
发布时间：12:56 2026-05-19 HKT

英超争标进入最后直路之际，曼城阵营却传出震撼球坛的重磅消息！据英国《太阳报》披露，带领「蓝月亮」开创盛世的传奇教头哥迪奥拿（Pep Guardiola），将会在周日对阵阿士东维拉的英超煞科战后正式卸任，结束其在伊蒂哈德球场长达10年的辉煌执教生涯。据悉，前车路士主帅、曾任哥帅副手的马列斯卡（Enzo Maresca）已接近达成协议，将于来季接掌球队。

传会方已通知赞助商


自2016年从拜仁慕尼黑加盟以来，哥迪奥拿已为曼城赢得6座英超冠军、3次足总杯、5次联赛杯，并在2022/23赛季历史性地完成「三冠王」伟业，首夺欧联锦标。尽管哥帅的合约原本还有最后一年，但这位55岁的战术大师已决定提早「挂印」。

传哥迪奥拿将会在周日对阵阿士东维拉的英超煞科战后正式卸任后离队。美联社
传哥迪奥拿将会在周日对阵阿士东维拉的英超煞科战后正式卸任后离队。美联社


开篷巴士巡游送别


消息指，曼城已开始通知各赞助商有关即将宣布哥帅离任的消息，预计官方声明会在周日煞科战后发布。紧接在周一下午4时，球会将于曼彻斯特北区（Northern Quarter）至伊蒂哈德球场一带，为哥帅举行盛大的开篷巴士巡游，以庆祝及感谢他这些年来穿上天蓝色战衣所作出的伟大贡献。


至于接任人选，虽然曾传出高柏尼（Vincent Kompany）、加士拿（Oliver Glasner）及安历基（Luis Enrique）等名字，但最终由熟悉曼城体系的旧部马列斯卡脱颖而出，势将带领球队迈向新一页。

马列斯卡势接掌曼城。法新社
马列斯卡势接掌曼城。法新社

盼奇迹逆转阿仙奴完美告别

这个突如其来的消息，无疑为曼城今季的争标直路增添了更多戏剧性与压力。目前曼城在少踢一场的情况下落后榜首的阿仙奴5分，若要在哥帅的「最后一舞」中奇迹夺得第7座英超锦标，除了要在今晚击败般尼茅夫及周日力挫维拉外，还必须寄望阿仙奴在煞科战败给水晶宫。
 

 

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