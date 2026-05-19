英超｜曼城投下震撼弹！ 传哥迪奥拿煞科战后离队 昔日副手马列斯卡势接掌帅印
更新时间：12:56 2026-05-19 HKT
发布时间：12:56 2026-05-19 HKT
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英超争标进入最后直路之际，曼城阵营却传出震撼球坛的重磅消息！据英国《太阳报》披露，带领「蓝月亮」开创盛世的传奇教头哥迪奥拿（Pep Guardiola），将会在周日对阵阿士东维拉的英超煞科战后正式卸任，结束其在伊蒂哈德球场长达10年的辉煌执教生涯。据悉，前车路士主帅、曾任哥帅副手的马列斯卡（Enzo Maresca）已接近达成协议，将于来季接掌球队。
传会方已通知赞助商
自2016年从拜仁慕尼黑加盟以来，哥迪奥拿已为曼城赢得6座英超冠军、3次足总杯、5次联赛杯，并在2022/23赛季历史性地完成「三冠王」伟业，首夺欧联锦标。尽管哥帅的合约原本还有最后一年，但这位55岁的战术大师已决定提早「挂印」。
开篷巴士巡游送别
消息指，曼城已开始通知各赞助商有关即将宣布哥帅离任的消息，预计官方声明会在周日煞科战后发布。紧接在周一下午4时，球会将于曼彻斯特北区（Northern Quarter）至伊蒂哈德球场一带，为哥帅举行盛大的开篷巴士巡游，以庆祝及感谢他这些年来穿上天蓝色战衣所作出的伟大贡献。
至于接任人选，虽然曾传出高柏尼（Vincent Kompany）、加士拿（Oliver Glasner）及安历基（Luis Enrique）等名字，但最终由熟悉曼城体系的旧部马列斯卡脱颖而出，势将带领球队迈向新一页。
盼奇迹逆转阿仙奴完美告别
这个突如其来的消息，无疑为曼城今季的争标直路增添了更多戏剧性与压力。目前曼城在少踢一场的情况下落后榜首的阿仙奴5分，若要在哥帅的「最后一舞」中奇迹夺得第7座英超锦标，除了要在今晚击败般尼茅夫及周日力挫维拉外，还必须寄望阿仙奴在煞科战败给水晶宫。
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2026-05-18 08:00 HKT