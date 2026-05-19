英超｜阿迪达化身最强般尼茅夫球迷 祈求曼城今晚失分

阿仙奴在周一的英超击败般尼，距离自2004年以来的首个英超冠军仅一步之遥，领队阿迪达（Mikel Arteta）赛后难掩兴奋之情，更笑言自己今晚将会化身为史上最狂热的般尼茅夫球迷。

今仗阿仙奴虽然只能一球小胜，但阿迪达对球队上半场的表现赞不绝口，认为是今季踢得最好的足球之一。对于派遣夏维斯正选上阵并收获致胜入球，阿迪达透露这全凭他的直觉：「我有一种感觉，他必须正选上阵。针对般尼的布阵，我认为他会让对手很难应付，而他也证明了这一点。」

此外，阿仙奴再次保持不失球，阿迪达对球员的防守纪律给予极高评价：「每位球员在防守任务中展现出的渴望、他们的行为，以及为彼此付出的方式，都令人惊叹。」

化身般尼茅夫球迷

阿仙奴目前已经完成了主动权内的工作（近5战4胜），接下来将取决于今晚曼城作客般尼茅夫的赛果。被问到今晚会否支持般尼茅夫时，阿迪达毫不犹豫地笑说：「我会是他们史上最狂热的球迷！对于伊拉奥拿（Andoni Iraola）、所有球员和支持般尼茅夫的人来说，我们明天都会全力支持他们。」

不过，这位西班牙少帅坦言，争冠的压力已经将他的头发数量「测试到极限」。他透露今晚会与家人一起在电视前观看曼城的比赛，但不知自己能否承受得住：「我不知道我能看多久，我会坐在电视机前，但我真的不知道我能看多少，这就是现实。」

准备最后两场「决赛」

赛后，阿迪达在球场上向主场球迷发表了激昂的演说。他在记者会上回顾时表示，为球队和球迷共同创造出的主场氛围感到无比自豪：「见证我们在这个球场创造的一切真是太不可思议了。现在我们设定了标准，就有责任去维持它。」

对比去季尾笃定只得亚军时的失落，阿迪达指出今年的情况截然不同。他向球迷发出最后的集结令：「我对他们说的是，我们在施靴斯公园球场（作客水晶宫）见，然后在布达佩斯见，我们还有两场比赛要踢！」