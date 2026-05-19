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英超｜夏维斯一槌定音挫般尼 阿仙奴离22年首冠只差一步！

足球世界
更新时间：10:51 2026-05-19 HKT
发布时间：10:51 2026-05-19 HKT

阿仙奴距离终结长达22年的英超冠军荒，只剩下最后90分钟的距离！在刚结束的英超赛事中，阿仙奴凭借夏维斯（Kai Havertz）在上半场一箭定江山，主场以1:0击败笃定降班的般尼。在联赛只剩最后一轮的情况下，兵工厂将争标主动权牢牢握在自己手中，距离捧起英超奖杯只差最后一步。假若曼城在今晚的联赛作客败给般尼茅夫，兵工厂更可提早一轮封王。

死球战术再建奇功 夏维斯破僵局

今仗领队阿迪达（Mikel Arteta）在排阵上作出微调，让夏维斯压过约基利斯（Viktor Gyokeres）出任正选前锋，这个决定最终成为胜负关键。面对几乎全军退守、只留施安菲林明（Zian Flemming）在前线的般尼，阿仙奴在复任正选的队长马田奥迪加特（Martin Odegaard）指挥下，将比赛变成了半场攻防演练。
战至37分钟，阿仙奴的「死球战术」再次发威。沙卡（Bukayo Saka）开出精准的内弯角球，夏维斯在小禁区内高高跃起，在无人看管下轻松顶破门将麦斯韦斯（Max Weiss）的十指关。这不仅是全场唯一入球，更是阿仙奴今季各项赛事第24个来自死球的入球，足见其强大威力。

杜沙特射门中柱

事实上，若非运气欠佳，阿仙奴本可取得更大比数的胜仗。在入球前，李安度杜沙特（Leandro Trossard）曾与伊斯（Eberechi Eze）精彩互传后于禁区外起脚，皮球却不幸中柱弹出；下半场伊斯亦有一次接应夏维斯传中的窝利抽射，仅仅擦过门楣高出。

历史数据撑阿仙奴

拿下这关键的三分后，阿仙奴已经将一只手放在了英超冠军奖杯上。如果竞争对手曼城在今晚爆冷不敌般尼茅夫，「兵工厂」甚至有望提早锁定冠军。即使曼城赢波，阿仙奴只需在煞科战作客击败水晶宫全取三分，便能无悬念地捧走阔别22年的联赛锦标。
翻查英超历史，从未有球队在带著榜首优势进入煞科周的情况下，最终将冠军拱手让人，故阿仙奴等待了22年的夺冠美梦势必成真。

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