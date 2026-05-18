英超｜卡斯米路告别奥脱福！ 感性致谢曼联球迷：曼彻斯特永远是我家

天下无不散之筵席！周日英超曼联主场以3:2险胜诺定咸森林，巴西中场硬汉卡斯米路（Casemiro）迎来他在奥脱福球场的「最后一舞」。赛后，他动情地向主场球迷发表了告别演说，并在社交媒体上发文致谢，感谢四年来曼联球迷的支持。

一月已落实季后离队 今季入球破纪录

早在今年一月，曼联已确认这位32岁的巴西国脚将会在今夏合约届满后离队。然而，离队的决定并未影响卡斯米路在场上的投入程度。相反，他在随后的几个月里，迎来了其职业生涯入球最多的一个赛季，屡屡在关键时刻建功，以9球打破了个人的入球纪录，并成为球队成功取得来季欧联参赛资格的重要功臣。

提早被换下 接受全场球迷致敬

在对阵诺定咸森林的比赛中，卡斯米路上阵了81分钟，期间他在中场与曼联的潜在收购目标艾利洛安达臣（Elliot Anderson）周旋，表现依然稳健。战至81分钟，看守领队卡域克（Michael Carrick）特意将他换出，让这位中场悍将能够单独接受全场奥脱福球迷的起立鼓掌和致敬。

感性发文：永远是红魔鬼

赛后，卡斯米路除了在球场上发表感言外，亦在社交媒体Instagram上发布了一封致曼联球迷的感性告别信：「在人生的旅途中，有些地方我们只是过客，但有些地方却成为了我们生命的一部分。曼彻斯特将永远是我的家。致这座城市、这家球会，以及每一位支持者，我致以最诚挚的感谢。过去这难忘的四年，充满了我和家人将终生铭记的时刻。言语实在无法形容我们在这里感受到的幸福和温暖。感谢你们的每一次欢呼，每一个回忆，感谢你们从第一天起，就让我们有宾至如归的感觉。永远是一只红魔鬼。」