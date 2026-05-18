西甲｜摩连奴领宾菲加不败冲线 首证或投皇马：将于今周决定
更新时间：07:20 2026-05-18 HKT
发布时间：07:20 2026-05-18 HKT
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摩连奴一直拒绝承认重返皇家马德里的传闻，但在带领宾菲加以不败战绩完成今季后，他首次开腔证实或会重返西甲：「我的未来应该在今周内有定案。」
「有些事情正在进行」
摩帅带领宾菲加以3：1击败艾斯杜尼，助球队造出联赛不败的成绩，但最终仅以第3名冲线。摩连奴赛后终于承认或会重返皇家马德里的传闻：「事情或许会有快速发展，我的未来应在今周内有定案。我需要时间和空间作出决定，今周将非常关键。我没有收到皇马的正式邀约。但若要否认、说什么都没有，我做不到；确实有些事情正在进行，但并非直接与我接触。」根据《天空体育》的报道，皇马主席佩雷斯已接触摩连奴的经理人文迪斯。
皇马、宾菲加、葡萄牙三拣一
摩连奴在8个月前才与宾菲加签下两年合约，当中设有一项违约条款，允许他以260万镑离队，对皇马而言并非障碍。除了皇马，摩连奴还有其他选择，包括留在宾菲加；他已获球会提出一份提高待遇续约方案，但相信摩连奴接受可能性极低。此外，摩连奴手上还有葡萄牙国家队邀约，希望他在今届世界杯后接掌帅位，备战2030年在本土举行的世界杯；该届赛事将由葡萄牙、西班牙和摩洛哥联合主办。然而，皇马目前看来是最有可能的下一站。
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