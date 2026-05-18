意甲｜拿玻里锁定欧联资格 海伦确定离开曼联

拿玻里于今晨意甲作客以3：0击败比萨SC，锁定来季欧联资格。同时，海伦的外借条款被触发，令他来季将会正式转会拿玻里；这名丹麦前锋赛后发文告别曼联。

拿玻里作客比萨SC派三蛋

海伦今季由曼联外借拿玻里，外借条款中包括拿玻里若取得意甲前4位、锁定欧联资格，则会触发永久转会。随着拿玻里今晨作客比萨SC，凭麦汤米尼、拉亚马尼和海伦各建一功、以3：0破敌后，达成了这个目标。在意甲尚余一轮下，拿玻里以22胜7和8负得73分排第2位，领先第5名的科木5分，锁定来季欧联资格，海伦亦因此将永久转会拿玻里。

海伦今季为拿玻里赢得意大利超级杯。法新社

海伦在拿玻里重拾信心。路透社

海伦在曼联备受压力。法新社

海伦于2023年由阿特兰大以约7980万欧元转投曼联，高价转会费令他备受注目同时压力巨增，表现未如球迷预期，各项赛事上阵95场入26球兼贡献6次助攻。他于今季外借拿玻里表现有起色，各项赛事上阵43场便交出15入球8助攻的成绩。

「充满自信的新起点」

这名23岁丹麦前锋赛后于Instagram发文，向曼联道别：「与曼联道别，某程度上令我依依不舍。能够身穿红色球衣、在奥脱福上阵，是我童年梦想的实现。球迷们对我的支持，让我有宾至如归的感觉，并帮助我重拾信心，这一切我铭记于心。今天的入球象征着充满自信的新起点，我将为拿玻里的未来全情付出。同时，我要感谢所有曼联的球迷、球员和工作人员，是你们让我儿时的梦想成真。现在是追逐新梦想的时候了，让我们一起去实现它。」