港超联争标组｜艾华顿4年理文生涯暂告一段落 出走寻觅生涯新挑战

理文周日3:2不敌大埔痛失3分，早前已宣布季尾离队的艾华顿虽梅开二度，但遗憾未能从赢波作结，赛后受访感谢球会4年来的信任，并表示自己希望寻找新的挑战。

34岁的艾华顿效力理文4年并为球队夺1次联赛冠军和联赛杯冠军，今战对大埔先入2球但可惜被大埔反胜，对此他表示：「我很高兴今天能进两球。但是我们无法控制比赛和结果。但我认为每个人都付出了 100% 的努力。但这就是足球。我们必须继续踢下去。」他亦感谢球队对他4年以来的信任和球迷的支持，而被问及4年中最难忘的时刻时艾华顿表示：「我真的很享受穿著这件黄色球衣的每一刻，但我认为最难忘的是我们在联赛中获得冠军的时候，我认为这是最重要的，对俱乐部来说也是如此，这是我们赢得最重要的奖杯。」

关于去向艾华顿并未透露太多，仅表示可能会留在香港，他亦表示是希望有新的挑战：「在足球界，你必须有时做出一些决定。我们永远不知道是对是错，但是，我做出了离开这个俱乐部的决定，去尝试另一个挑战，足球就是这样。球员有时会想尝试一些新的挑战。」

记者/摄影:魏国谦