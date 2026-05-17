港超联争标组｜王振鹏退役结束21年杰志生涯 亚洲杯未能出线成生涯小遗憾

杰志今季联赛封王，周日煞科战4:4战平东方，而早前宣布赛后将退役的门将王振鹏亦以队长身份出战，并获纪念品以感谢他对球队的21年贡献，阿鹏也表示效力21年要退役固然不舍，但球队能夺冠也可以令他开心迎接退役生活，他也表示未能助港队出线亚洲杯成小遗憾。

阿鹏效力杰志21年，曾助蓝鸟10夺联赛冠军（包含港超联和甲组足球联赛），对于退役他也表示不舍：「其实21年都有啲唔舍得，但系球员都一定有一个退役年纪，同埋今年攞到冠军都系我嘅一个主要愿望，咁都可以开心迎接退役生活。」对于退役的决定，阿鹏坦言以往为了争取代表港队会全力地去做好和坚持，而上次亚洲杯主场对新加坡亦得偿所愿令他反而小了一个原因去继续征战，加上庞焯熙的加盟令他出场时间大减下，阿鹏坦言以他的年纪会难以维持状态，因此才有退役的决定。

而被问到退役前助「蓝鸟」重夺冠军会否是为他生涯划上完美句号，阿鹏则坦言球队夺冠固然开心，但无法助港队赢下亚杯外成遗憾：「我好开心生涯可以入选香港队，但系未赢波其实我都唔开心，未入到亚洲杯其实自己都埋怨自己未做到最好。」阿鹏也透露退役后会继续留港，并暂时先享受退役生活，之后也希望可以回队做教练方面的工作。

记者/摄影:魏国谦