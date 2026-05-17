港超联争标组｜理文2:3遭大埔反胜跌落第3完季 班主李文恩表示已确定教练人选6月公布

周日港超联争标组收官日，理文在旺角大球场对上大埔演次名争夺战，理文虽一度有艾华顿梅开2度领先2:0，但之后被大埔连追3球最终以3:2反胜，1分之差力压理文升上第2完成今届联赛。

大埔3:2反胜理文第2完季

理文开波入局迅速，早前宣布完季将会离队的艾华顿，开波14分钟就由巴科尔边路传中，米基尔顶球后皮球落到艾华顿脚下，在无人看管下起脚先开记录，其后32分钟巴科尔边路争球成功，传向中间的艾华顿，推顺后劲射再破网，梅开二度助理文以2:0领先。但其后剧情出现反转大埔展开反击，仅过4分钟就有伊高沙托利操刀12码助大埔追成1:2，补时再有钟伟强接应伊高法沙托利顶入破网助大埔2:2追平。易边后64分钟帕特华维迪施射12码建功，助大埔3:2反超，虽然黄黑军团之后展开猛烈反扑，但都无法攻破「绿战士」大门，最终大埔以3:2反胜理文，积分榜以1分之差超越理文升上第2。

理文班主李文恩表示已确定教练人选6月公布。摄影：魏国谦

李文恩指已确定教练人选

理文班主李文恩赛后坦言对今季感失望，亦透露来季方向，表示主帅人选己有有决定，只久落笔签字，他指主帅人选从50多人中突围，并有欧洲和亚洲的执教经验，并指：「其实经过团队同我亲身面试后，我哋都满意佢嘅水平，最后拣呢位教练系觉得佢做事认真，准备嘅工作都比较细致，同有返咁上下经验。」并透露大约6月会公布，另外李生也表示来季会有大约一半球员留队，并透露巴科尔、杜索诺夫、立花棱也等外援亦会留队，并已物色更多本地优秀球员。

刘家乔将北上清华升学

另外年初理文前锋刘家乔年初被爆已被清华大学的苏世民书院取录，他亦确认将于8月底到学校报到，并指之后将以学业为优先，并透露下此决定的原因：「即系始终足球生涯都系好短，可能最top都系40岁初，有啲受伤可能只系到30几岁，所以都要plan的在球员生涯结束要做咩。」Kyle也表示若球队可以的话，也希望可以一边读书在放假时也可回港出战，他也指若港队征召他也会回港代表。

记者/摄影:魏国谦