英超│沙拿发文批利物浦失重金属DNA 矛头直指史洛特 队友秒Like认同

利物浦在周五英超不敌阿士东维拉，收录本季各赛事第20场败仗，锋将穆罕默德沙拿沉淀一日后，周六在社交媒体发文指球队不停失利很痛苦，斥这支红军已失去重金属进攻的属性，此言明显指向坚持传控踢法的主帅史洛特。更值得关注，沙拿出帖后，一众队友立即点赞，似乎认同其说法对史帅有保留。

沙拿：希望重新看到重金属进攻

沙拿因为大腿伤患缺席2场英超后，周五赶及复出作客斗维拉，后备出场16分钟，但未能阻止球队输2:4，收录本季联赛第12败，亦是各赛事第20场败仗。这位早已表明在今夏离队的埃及锋将，经过沉淀后在社交媒体为球队的情况抒发感受：「本季我们走向一场又一场的失利，这非常痛苦，我们的球迷不应承受这些。我希望看到利物浦重新成为那支让对手胆寒的重金属进攻型球队，重新成为那支能够赢得奖杯的球队。那是我熟知的足球，需要重新找回并永久保持的球队本色。这是不容商量，而是每一位加入这家球会的球员必须要适应的事。」他续指偶尔赢下比赛，不是真正的利物浦，取得下季欧联资格是最低要求。

队友秒Like 沙拿似为队友发声

此子向来甚少在社交媒体发长文，亦只会在不满时才主动受访，今次突然发文明显是针对主教练史洛特的传控踢法，并且在离队前为一众队友发声。而当他发帖后，一众队友都立即秒Like，认同其说法。前英格兰门将保罗罗宾逊亦指史洛特的战术风格不适合沙拿，后者放在心里一整季才爆发，这亦是红军球迷的心声。