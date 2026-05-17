英足杯│曼城1月买啱人 施美安一箭定江山 古希连续2年夺冠

曼城于冬季转会市场签入中坚马克古布(Marc Guehi)和翼锋安东尼施美安(Antoine Semenyo)，两人正是周六英格兰足总杯决赛击败车路士的赢波功臣，证明球队的引援决定非常正确。施美安攻入全场唯一入球；古希则力保大门不失，并继上季助水晶宫夺冠后，个人连续2季取得英足杯锦标。

一月买施美安、古希都帮到手

上半季曼城表现不稳，球队逐在冬季转会窗斥资8400万镑，签入安东尼施美安和马克古希，不足半年就证明光独到。26岁的施美安来到蓝月后于各赛事上阵25次，取得10球3助攻，足总杯5场入3球，包括今场决赛一箭定江山；古希为曼城于足总杯上阵3次，攻入1球，更重要是他率队在这3场中一球不失，本场就成功冻结车路士锋将祖奥柏度和高尔彭马。上季决赛他带领水晶宫击败蓝月封王，今届转投曼城再夺冠，连续2年捧走英足杯，赛后喜言：「两次夺冠的感觉一样无与论比。和水晶宫赢得的那次意义非凡，因为是我第一个奖杯；这次是经历如此艰难的赛季后夺冠，所以同样激动。」

安东尼施美安一箭定江山。路透社

安东尼施美安一箭定江山。路透社

安东尼施美安一箭定江山。路透社

施美安的入球，来自艾宁夏兰特的助攻。路透社

古希连续两季赢足总杯：同样激动﹗

而曼城领队哥迪奥拿亦大赞1月的引援决定：「1月所有球会都想引援，我们终于等到机会。施美安有解约条款；古布就和水晶宫只余半年合约，我们做出行动，而且决定正确。」