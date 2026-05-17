亚冠2│艾纳斯0:1大阪飞脚失冠 C朗拿度人无领取亚军奖牌│有片
更新时间：11:04 2026-05-17 HKT
发布时间：11:04 2026-05-17 HKT
发布时间：11:04 2026-05-17 HKT
周六亚冠二级联赛(亚冠2)决赛在沙特国王大学球场上演，占有主场之利的沙特阿拉伯豪门艾纳斯全场起脚20次，6次命中目标却伙粒无状，反观日职大阪飞脚1次中目标攻门就转化成入球赢1:0，后者首夺此赛事冠军。艾纳斯攻击皇牌C朗拿度再与冠军无缘，加盟球会与未尝正式比赛冠军，他在赛后没有等待颁奖视就自行返回更衣室，当大军领军亚军奖牌时，不见他的踪影。
📽️ Así ha acabado hoy Cristiano tras la derrota. Absolutamente devastado.— Madrid Sports (@MadridSports_) May 16, 2026
Ánimo @Cristiano, seguro que la Liga Saudí caerá de tu ladopic.twitter.com/cceWaY1mHl https://t.co/eNruLUtWrZ
艾纳斯主场失冠 C朗表现差
艾纳斯今场精锐尽出，C朗拿度、祖奥菲历斯和沙迪奥文尼俱正选踢足全场，法国翼锋京士利高文亦在66分钟替补出场。然而这条豪华锋线全场努力钻营都未能取得入球，更被大阪飞脚的土耳其中锋晓密特于30分钟射入全场唯一入球，艾纳斯最终输0:1，未能在主场夺冠。
赛后独自离场 没有领取亚军奖牌
C朗再与冠军擦身而过，他今场的表现亦未如理想，5次射门俱未能命中目标，当中错失2个黄金机会。同时他10次失去控球权，3次地面对抗，以及1次争顶都失败。未知这名41岁葡萄牙锋将是否因为表现差而心情欠佳，当队友在球场等待颁奖礼时，他独自离场返回更衣室。之后大阪飞脚列队欢迎艾纳斯球员上台领颁，但未见C朗踪影，没有领取奖牌。
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