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苏超｜赫斯9月起领跑惟煞科战失冠 些路迪末段轰两球后上封王

足球世界
更新时间：07:15 2026-05-17 HKT
发布时间：07:15 2026-05-17 HKT

苏超煞科焦点落在些路迪主场迎战赫斯的榜首大战，赫斯今场只要和波即可赢得队史自1960年以来首个联赛锦标。可是，客军于87及98分钟失守，最终以1：3落败，被赛前排次席的些路迪以2分反压；些路迪赢得苏超五连霸。

赫斯先开纪录。美联社
赫斯先开纪录。美联社
经VAR翻看后判前田大然的入球成立，他随即激动庆祝。美联社
经VAR翻看后判前田大然的入球成立，他随即激动庆祝。美联社
哥林奥士文尼将皮球送入空门，助些路迪反胜3：1。美联社
哥林奥士文尼将皮球送入空门，助些路迪反胜3：1。美联社
些路迪苏超五连霸。美联社
些路迪苏超五连霸。美联社

赫斯和波即可夺冠

赫斯于9月起长踞苏超榜首，原本有望打破些路迪和格拉斯哥流浪的长年垄断，今场作客些路迪他们只需要和局即可封王。上半场43分钟，客军更凭沙基兰的入球打开纪录，增添夺冠希望。可是，最终他们带着遗憾离开些路迪主场。

前田大然助些路迪反超前

些路迪先于上半场补时4分钟，些路迪先凭艾尼安祖斯的12码扳平，两军半场各一言和。下半场87分钟，前田大然于接应左路传中，门前撞射入网；起初旁证举旗示意越位，入球无效，但经VAR翻看后判为入球。这个入球助些路迪反超前2：1之余，球队在联赛榜亦以两分反压赫斯，若以同样比数完场，苏超冠军将落在些路迪手上。

但赫斯之后无法争取入球扳平，于最后一击连门将舒禾路也压上前进攻，但赫斯的罚球被些路迪解围，之后主队反击，最后由哥林奥士文迪将皮球送入空门，判赫斯「死刑」。些路迪最终以3：1反胜赫斯，于联赛榜以两分反压对手封王。

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