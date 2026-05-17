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英超｜曼联与卡域克达成协议 来季坐正将签约两年

足球世界
更新时间：06:21 2026-05-17 HKT
发布时间：06:21 2026-05-17 HKT

根据《BBC》报道，曼联已经与看守主教练卡域克达成协议，后者来季将会坐正，正式成为曼联主教练，签约两年并有续约12个月的选项。

卡域克来季将坐正。美联社
卡域克来季将坐正。美联社
卡域克获得曼联麾下力撑。美联社
卡域克获得曼联麾下力撑。美联社
曼联来季重返欧联。美联社
曼联来季重返欧联。美联社

BBC：会方48小时内公布消息

《BBC》形式签约流程正在进行中，预计会方将在未来48小时内公布这个消息。曼联将于香港时间今晚7点半主场迎战诺定咸森林，是球队今季最后一场主场比赛，会方有意在主场向奥脱福球迷宣布这个消息，但一些程序有可能未能赶及完成。

据报卡域克的合约期为两年，并有续约12个月的选项。卡域克于今年1月中接替被炒的鲁宾艾摩廉的帅印，于英超领军15场取得10胜3和2负的佳绩，球队于5月3日主场以3：2击败利物浦后，锁定来季重返欧联。「红魔」目前以18胜11和7负得65分，排在英超联赛榜第3位。

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