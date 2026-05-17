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英足总杯｜施美安一箭定江山 曼城一球小胜车路士封王

足球世界
更新时间：00:21 2026-05-17 HKT
发布时间：00:21 2026-05-17 HKT

英格兰足总杯决赛，曼城凭安东尼施美安一箭定江山，以1：0击败车路士封王。

曼城一球小胜车路士，于足总杯封王。美联社
曼城一球小胜车路士，于足总杯封王。美联社
施华赛后显得激动。美联社
施华赛后显得激动。美联社
施美安巧妙后脚，成为曼城赢足总杯功臣。美联社
施美安巧妙后脚，成为曼城赢足总杯功臣。美联社

上半场战情胶著，战至末段才有较巨威胁的攻门，但两军半场互交白卷。施美安于下半场48分钟有一次黄金机会，但他接应尼高奥莱利于左路的传中，迎顶高出。施美安于72分钟再有一次埋门机会，今季难度更高但有收获，他接应夏兰特于右路的传中，巧妙地以后脚攻门破网，助曼城打破僵局。车路士及后积极反扑，以安素费南迪斯于74分钟的射门最为近磅，但他背向龙门下起脚仅仅高出。

施华感动祝福哥帅

最终曼城凭施美安的入球，以1：0险胜车路士，于今季英格兰足总杯封王。确定今季季后离队的贝拿度施华赛后显得情绪激动，他接受《BBC》访问时表示：「看我加盟曼城后，20冠的成绩实在不错。我很在乎曼城，我衷心祝福哥帅一切顺利，我十分享受与他共事，一同分享这些时刻。」

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