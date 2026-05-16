英超│曼联通知奥拿拿无需回归 认为此子唔会安份做二号门将

今季被曼联借予土超特拉布宗的门将奥拿拿，借用合约完结后，将于新球季重返红魔。然而英国《每日邮报》周五报导，曼联视拿文斯为必然正选，奥拿拿就算回来只会是弥选，但球会觉得他不会安份守己做二号门将，所以已通知他无需回归。

曼联唔想奥拿拿回归 怕影响更衣室

《每日邮报》透露，奥拿拿完成与特拉布宗的借用合约，夏天会返回曼联，早前有报导指他希望回到红魔争取出场机会，并有信心压过拿文斯成为球会首席门将。然而知情人士透露，拿文斯的正选位置不可撼动，球会觉得奥拿拿的外向性格，不会安份守己做二号门将，到时因出场时间少或会影响队内和谐，所以已通知他无需归队，直接在外等待其他球会的聘约。

或留守土耳其 比锡达斯有兴趣

而现时借用奥拿拿的特拉布宗，有意留用他。奥拿拿今季于土耳其越踢越好，最近带领特拉布宗跻身土耳其杯决赛，只是球会没有足够资金买断他。据报土超另一豪门比锡达斯对他有兴趣，有机会在夏天出价洽购。