Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼联通知奥拿拿无需回归 认为此子唔会安份做二号门将

足球世界
更新时间：18:36 2026-05-16 HKT
发布时间：18:36 2026-05-16 HKT

今季被曼联借予土超特拉布宗的门将奥拿拿，借用合约完结后，将于新球季重返红魔。然而英国《每日邮报》周五报导，曼联视拿文斯为必然正选，奥拿拿就算回来只会是弥选，但球会觉得他不会安份守己做二号门将，所以已通知他无需回归。

曼联唔想奥拿拿回归 怕影响更衣室

《每日邮报》透露，奥拿拿完成与特拉布宗的借用合约，夏天会返回曼联，早前有报导指他希望回到红魔争取出场机会，并有信心压过拿文斯成为球会首席门将。然而知情人士透露，拿文斯的正选位置不可撼动，球会觉得奥拿拿的外向性格，不会安份守己做二号门将，到时因出场时间少或会影响队内和谐，所以已通知他无需归队，直接在外等待其他球会的聘约。

或留守土耳其 比锡达斯有兴趣

而现时借用奥拿拿的特拉布宗，有意留用他。奥拿拿今季于土耳其越踢越好，最近带领特拉布宗跻身土耳其杯决赛，只是球会没有足够资金买断他。据报土超另一豪门比锡达斯对他有兴趣，有机会在夏天出价洽购。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
生活百科
23小时前
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
生活百科
8小时前
优质顾客服务大奖颁奖典礼暨26周年志庆圆满举行 High Tech与High Touch深度融合 AI赋能客服新世代
企业资讯
8小时前
新西兰南岛自驾游酿车祸　两港人游客死亡
00:55
新西兰南岛自驾游酿车祸　香港游客两死两伤
突发
5小时前
00:52
7旬翁尖沙咀追巴士 上车坐低晕倒 跌落地撞头淌血亡
突发
8小时前
李先生与太太罕有齐患上脑干脑炎，导致瘫痪。抖音
90后夫妻同染罕见病致瘫 疑与嗜食海鲜养一宠物有关
即时中国
11小时前
洪金宝办27道菜家宴叹尽珍馐百味  大哥大一部位变化惊人  爱妻高丽虹怪异表情成焦点
洪金宝办27道菜家宴叹尽珍馐百味  大哥大一部位变化惊人  爱妻高丽虹怪异表情成焦点
影视圈
6小时前
中半山家庭月薪32K请司机  5大工时要求 引网民激辩: 人工真系唔错 vs 都几cheap
中半山家庭月薪32K请司机  5大工时要求 引网民激辩: 人工真系唔错 vs 都几cheap
生活百科
2026-05-15 18:19 HKT
00后爆旋陀螺女战士 入坑一个月投资逾4位数 旺角自设「道馆」办比赛
00后爆旋陀螺女战士 入坑一个月投资逾4位数 旺角自设「道馆」办比赛
生活百科
7小时前