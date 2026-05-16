英超│传阿朗素与车路士即将达成协议 击败多位竞争对手成蓝狮新帅

正当车路士大军忙于备战今晚对曼城的英格兰足总杯决赛之际，其高层全力与准新帅沙比阿朗素接洽，据报双方已达成协调议。消息指蓝狮将于英足杯赛后宣布沙比阿朗素接手球队的消息，来季正式带领球队，而他今次击败马高施华、伊拉奥拿等多位对手，取得车路士主教练一职。

车路士料英足杯决赛后公布

车路士早前辞退罗仙尼亚后，一直寻找接班人，并与沙比阿朗素、般尼茅夫教头伊拉奥拿、富咸主帅马高施华、水晶宫主教练加斯拿、前法林明高教练菲腊比路易斯接触，最终锁定了由阿朗素接班。双方近日加快洽谈的步伐，就个人条款接近达成一致，英国媒体《talkSPORT》指蓝狮和沙比阿朗达即将达成协议，预计车路士会在今晚英足杯对曼城赛后，公布相关消息。

传获得车路士球员认可

知情人士透露，阿朗素作为前利物浦名将，一直等待红军会否辞退最近领军成绩差劲的史洛特，但未收到正面讯息下，决定接受蓝狮的邀请。而车路士球员普遍认为阿朗素，认为其球员时代的冠军气质，可以带领球队赢得锦标。